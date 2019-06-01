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İl Jandarma Komutanı Yiğit denetimlere katıldı

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit denetimlere katıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:17
İl Jandarma Komutanı Yiğit denetimlere katıldı

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit denetimlere katıldı.


Ramazan Bayramı sebebi ile verilen dokuz günlük tatil, trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların emniyetli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için jandarma ekipleri bayram öncesi trafik denetimlerine hız verdi. Ekiplerinin başında bizzat denetimlere katılan Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, seyahat halindeki vatandaşlarla sohbet ederek, hem bayramlarını tebrik etti, hem de trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.



“Denetimlerimiz devam edecektir”


Albay Cengiz yaptığı açıklamada, “Dokuz günlük bayram tatili boyunca trafik denetimlerimiz devam edecektir. Hedefimiz vatandaşlarımızın güvenli seyahat yapmalarını sağlamak, araç sürücülerinin uykusuz ve yorgun olarak araç kullanmamaları konusunda gerekli ikazları yapmak, onlarla bayramlaşmaktır. Tüm yurtta coşku ile kutlanılan bayramın trafik kazaları sebebi ile yasa dönüşmemesi için gayret gösterdiklerini, bu vesile ile tüm Sakarya halkının mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim” dedi.


Tatilin ilk günü Hendek Nuriye Mahallesi D-100 Karayolu ile Serdivan Ozdoğa Restoran önünde denetimlerini yoğunlaştıran Jandarma Trafik timleri, bayram tatili boyunca sorumluluk bölgelerindeki tüm yollarda etkin bir şekilde görevlerinin başında kalmaya devam edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:17
  1. doğa

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