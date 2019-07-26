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İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:02
İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Valiİbrahim Akın, Kırşehir’de mevcut istihdamın korunması, bunun üzerine ilave istihdam olanaklarının oluşturulmasıişsizliğin azaltılmasına yönelik olarak alınması gereken tedbirlerin görüşülüp değerlendirildiğini söyledi.



Kırşehir’de işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik toplantıda alınacak kararların faydalı olacağına inandığını belirten Vali Akın, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, genç istihdam ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar konusunda kurula sunum yapılarak bilgi verilecek. Tarımsal alandaki gelişmeler ile ilgili kurula bilgi sunulacak. 2019 yılında uygulamaya konulan ve üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan sosyal çalışma programı konusunda kurul bilgilendirilecek. Ülkemizde işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılmasına yönelik olarak, illerde de yerel istihdam politikasının belirlenmesine yönelik olarak oluşturulan kurullar çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor.” dedi.



Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya’nın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin istihdamın artırılmasına ve işsizliğin azaltılmasına yönelik görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:02
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