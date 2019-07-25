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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı

2019 yılı Temmuz ayı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı

2019 yılı Temmuz ayı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.


Kayseri Sanayi Odasında gerçekleştirilen ve kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğünün yılın altı ayındaki faaliyetleri değerlendirildi.


Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 Ocak - Haziran döneminde 33 kamu, 12 bin 676 özel sektör olmak üzere toplam 12 bin 709 kişinin işe yerleştirildiğini ifade ederek, İl düzeyindeki istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili konuların görüşüleceği toplantının verimli geçmesini diledi.


Vali Günaydın ayrıca kurul üyelerinin yapmış olduğu çalışmalar hususunda yetkililerden detaylı bilgi aldı.


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
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