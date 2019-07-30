İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2019 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Vali Demirtaş’ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Adana Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan istihdam politikaları ve eğitim programları hakkındaki hususların ele alındığı toplantıda Vali Demirtaş, Adana’nın zengin yatırım potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve istihdamın daha da arttırılması için gerekli tüm çalışmaları yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi. İstihdam seferberliğine katkıda bulunan tüm işletmelere teşekkür ettiğini belirten Vali Demirtaş, düzenli olarak gerçekleştirdikleri bu toplantılarla ve işletmelerin destekleriyle işsizlikle mücadelede önemli bir ivme kazanıldığını kaydetti.

Toplantı, kurul üyelerinin kentteki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgiler vermesinin ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle son buldu.