İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, " "Eskişehir sanayisinin kuvvetli olduğu ‘havacılık, raylı sistemler ve bor’ sektörlerinde son zamanlarda güzel çalışmalara imza atıldı" diye belirtti.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Eskişehir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Akın Ağca, Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Hasan Yoldaş, Büyükşehir Belediyesini temsilen Av. Ayşe Ünlüce, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, ETO Başkan Vekili Emre Demir ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İl düzeyindeki istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili konuların görüşüleceği toplantının verimli geçmesini dileyen Vali Çakacak, “Toplantımızın Eskişehir’in hem sanayisinin gelişmesine hem de istihdamının artmasına vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

İstihdama yönelik yapılan çalışmalara önemli katkılar sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Çakacak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Eskişehir, Organize Sanayi Bölgesi’nde 41 bini aşan çalışanı, OSB dışındaki büyük işletmeleri, küçük sanayi işletmeleri ve nitelikli işgücünün istihdam edildiği Türkiye’nin önde gelen sanayi illerinden birisidir. Eskişehir, sahip olduğu jeostratejik konumu, yeraltı kaynakları, nitelikli sanayi kuruluşları, eğitim seviyesi yüksek genç ve dinamik nüfusu, gelişmeye açık üç üniversitesi; ‘bor madeni, raylı sistemler ve havacılık’ gibi özel gelişim sahaları ile önümüzdeki on yıl içinde daha fazla öne çıkacak bir il olacaktır” ifadeleri kullandı.

Mesleki eğitim ihtiyaçları, işsizlikle mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilebilecek politikaları görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun her üç ayda bir toplandığını dile getiren Vali Çakacak, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Sağlıklı bir istihdam için nitelikli eğitim en önemli şarttır. Bu bağlamda meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumlarımız ile ilimiz üniversitelerine büyük işler düşmektedir. Üniversite - Milli Eğitim - Sanayi İşbirliği bu konuda son derece önemlidir. Sanayi Odası, OSB, üniversitelerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasında işbirliği yapmakta ve ayrıca projeler yürütmektedirler. Eskişehir sanayisinin kuvvetli olduğu ‘havacılık, raylı sistemler ve bor’ sektörlerinde son zamanlarda güzel çalışmalara imza atıldı. Eskişehir bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizler de geleceği şimdiden öngörerek Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için kurum ve kuruluşlar olarak elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Amacımız; insanımızın daha donanımlı ve nitelikli bir şekilde yetişmesi, kendi ülkesi ve kendi ili içinde iyi bir iş bulabilmesi, üretime doğrudan katılması ve beyin göçünü düşünmemesidir.”

Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş’ın kurul üyelerine bilgi vermesi ve kurul üyelerinin gündem maddeleri üzerinde görüş bildirmesiyle sona erdi.