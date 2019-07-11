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İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplandı

Şanlıurfa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2019 yılı 3’üncü olağan toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:57
İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplandı

Şanlıurfa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2019 yılı 3’üncü olağan toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplandı.


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2019 yılı 2. olağan toplantısında alınan kararların değerlendirilmesiyle başlayan toplantı, Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Mesleki Eğitim Planı içerisinde olmamasına rağmen açılmış/açılması planlanan istihdam garantili garantisiz meslek edindirme kurslarının kurul onayına sunulması ile devam etti. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili komisyon kararları kapsamında, Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne intikal eden Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projelerininin onaya sunulması, İl İstihdam ve Eğitim Kurulları ÇalışmaUsul ve Esasları Hakkında yönetmeliğin 13. Maddesine öre oluşturulan Denetim Kurulu tarafından yapılan denetimlerin kurula sunulması, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatı ile kurulan “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimi”nin yapmış olduğu faaliyetlerin değerlendirilmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün alan dal açma kapama tekliflerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:57
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