İl il peş peşe yeni kısıtlama kararları getirildi!

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karara göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

İş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler, bu kısıtlamadan muaf sayılacak.

Ayrıca, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak üzere, bu yaş grubundaki vatandaşların alışverişlerine saat 12.00'ye kadar izin verilecek.

Eskişehir'de 6-12 Mart'ta 74,59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116,56'ya yükselmişti.

Bolu valisi Ümit: Maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte artan koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Son gelinen noktadan sonra maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor. Mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasına zemin hazırlayacağız. Elbette ki istemeyerek de olsa ihmali gözüken, hatada, kusurda ısrar eden, kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımıza da yasalar çerçevesinde müeyyide uygulamada çekinmeyeceğiz" dedi.

Yalova'da misafir kısıtlaması: Fazla misafire ceza yazılacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplandı. Toplantıda kamu kurumları ve eğitim kurumları ile kafe, lokanta, restoran, berber, nikah salonu gibi mekanlara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

İDO ve taksilerde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü

Yarından itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar doğrultusunda İDO'yla Yalova’ya gelişlerde emniyet ve sağlık personelinden oluşan ekip, gemideki yolcuların ateşlerini ölçüp, HES kodu kontrolü yapacak. Taksiciler de müşterilerinin ateşini ölçerek, HES kodlarını kontrol edecek.

Kısıtlama günleri market ve AVM otoparkları kapatılacak

Kentte, kafeler sokağı olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış Sokağı’nın giriş-çıkışlarına bariyer konulacak, belediye ve kolluk güçleri vatandaşların ateşlerini ölçecek. Sokaklara giriş, HES kodu sorgulamasıyla yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde ise, market ve AVM otoparkları kapalı olacak. Banka- PTT gibi iş yerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet verilecek nokta sayısı arttırılacak.

Ev ziyaretlerine kısıtlama

Kentte ev ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Evler, ziyarete gelecek kişi sayısını sınırlandırmak amacıyla filyasyon ekipleri ile varsa yöneticiler tarafından denetlenecek. Kalabalık tespit edilmesi halinde ceza uygulanacak. Bu denetimlerde personel, yaptırılacak özel kıyafetleri giyecek.

Vaka sayısı 2 katına çıkan erzincan'da, yeni tedbirler

Erzincan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, vaka sayılarının bir haftada 2 katı artması nedeniyle ikinci el eşya pazarını kapatırken, yakın akrabalar hariç yüz yüze taziyeyi yasakladı. Meclis; restoran, lokanta, kafe gibi servis yapılan tüm işletmelerde çay ve kahve ikramını kaldırırken, açık su ve limon kullanımına da yasak getirildi.

Antalya 'çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi, cezalar 50 milyon TL'yi aştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye 789 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bir yılda uygulanan idari para cezası miktarı ise 50 milyon TL'yi aştı. Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan sayısı 119.18'e yükselirken, Antalya çok yüksek riskli iller kategorisine girdi.

Sağlık Bakanlığı'nın mart ayında başlattığı dört renk ve kategoriden oluşan yeni uygulamasına göre, Antalya’da, vaka sayısı 100 binde 78.11 iken, 20-26 Şubat arasında bu oran 78.92'ye, 27 Şubat-5 Mart arasında 82.05'e yükseldi. 6-12 Mart tarihleri arasında bu oran 95.16'ya çıkarken, Sağlık Bakanlığı'nın önceki gün açıkladığı verilere göre 100 bin kişide PCR test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 119.18 oldu. Antalya bu sayıyla yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine girdi.

'Çok yüksek riskli' konya'da kısıtlama denetimi

Koronavirüs vaka oranı haritasında kırmızı kategorideki 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama nedeniyle şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, sürücüleri tek tek durdurup, izinleri kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını tespit ediyor.

Sıcak hava koronavirüsü unutturdu

Konya'da, hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasıyla cadde ve sokaklar kalabalıklaştı. Bazı kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal edip, maskeyi çene altında tuttuğu gözlendi.

Vakaların arttığı batman'da, Vali Şahin'den 'temaslıları gizlemeyin' uyarısı

Batman Valisi Hulusi Şahin, kent genelinde vaka sayında artış olduğuna dikkat çekerek, "Tüm Batmanlılara sesleniyorum, lütfen temel kurallarımız olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Hastalanan vatandaşlarımızla lütfen temaslı olduklarını gizlemeden, açık ve net bir şekilde söylesinler bizlere" dedi.

Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, polis ekipleri denetimleri artırdı. Kısıtlamadan muaf olmadığı halde trafiğe çıkan araç sürücüleri ile yayalara cezai işlem uyguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında kentteki vaka sayısı 78,57'den 111.41'e yükseldi. Koronavirüs haritasında turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında gösterilen İzmir'in son açıklanan rakamlarla kırmızıya dönmesi bekleniyor.

Kentte, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte cumartesi günü kısıtlama kaldırıldı. Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlamanın uygulanmadığı cumartesi gününde güneşli havayı gören kent sakinleri, meydan ve sahillere akın ederken bugün İzmirliler´in kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldıkları gözlendi. Polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti.