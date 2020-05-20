  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor

Ya hak anlamı | Ya hak anlamı nedir?

THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?
için kalan
Korona Virüs

İl il koronavirüsle mücadele! Başkan Dündar: Ülkemizin başarısı ile gurur duyuyoruz

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede alınan tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:05:00 -

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuştu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısına değinen Başkan Mustafa Dündar, "Ülkemiz bu zorlu süreçte; Amerika, İngiltere, Fransa gibi büyük devletlerin hepsine yardım gönderdi. Biz ülkemizin başarısıyla gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye, koronavirüs salgınından en az zararla kurtulacak ve bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacak." diye konuştu.

'İlçemizde hijyeni sağladık'

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise koronavirüsle mücadele sürecinde ilk çalışmalarının dezenfeksiyon olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli etkenlerinden birisi hijyeni sağlamak. Bu kapsamda ilçemizde bulunan meydanları ve ana caddeleri yani halkın ortak kullandığı tüm alanları dezenfekte ettik. Temizlik, belediyeler olarak bizlerin en temel görevi. Bu görevimizi salgınla birlikte daha sıkı uygulamaya başladık." dedi.

'Pazar yerleri denetim altında'

Pazar yerlerini kontrol altına aldıklarını vurgulayan Başkan Dündar, "Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına el dezenfektanları yerleştirdik. Vatandaşlarımızla birlikte pazarcı esnafımıza girişlerde maske veriyoruz. Ekiplerimiz alışveriş esnasındaki sosyal mesafe kuralını denetliyor. Pazar yerlerimizde aldığımız tedbirlerle alışverişlerin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

'İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız'

"Koronavirüs salgını sebebi ile bazı vatandaşlarımız maalesef ekonomik olarak zor duruma düştü." diyen Başkan Dündar, "Bu süreçte de belediyemizin sosyal destek hizmetleri devreye girdi. Zaten hali hazırda bazı vatandaşlarımıza yardım yapıyorduk. Koronavirüs salgını sebebi ile işlerini kaybeden vatandaşlarımızı da belirledik. Salgının ülkemizde de görülmesinden bu yana 64 bine yakın vatandaşımızın sosyal yardım desteği talebi oldu. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kriz fena vurdu: Mona Lisa tablosunu satalım
Kriz fena vurdu: Mona Lisa tablosunu satalım

Dünya

Kriz fena vurdu: Mona Lisa tablosunu satalım

Uçkur sevdalıları hedef alırken vatandaşlardan Fatih Erbakan'a büyük destek!
Uçkur sevdalıları hedef alırken vatandaşlardan Fatih Erbakan'a büyük destek!

Gündem

Uçkur sevdalıları hedef alırken vatandaşlardan Fatih Erbakan'a büyük destek!

Trump'ın koronavirüs önlemi şaşırttı!
Trump'ın koronavirüs önlemi şaşırttı!

Korona Virüs

Trump'ın koronavirüs önlemi şaşırttı!

Daha önce camileri ahıra çeviren zihniyetten İzmir'deki camilere alçak sabotaj! En çok CHP'li isim sevindi
Daha önce camileri ahıra çeviren zihniyetten İzmir'deki camilere alçak sabotaj! En çok CHP'li isim sevindi

Gündem

Daha önce camileri ahıra çeviren zihniyetten İzmir'deki camilere alçak sabotaj! En çok CHP'li isim sevindi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı