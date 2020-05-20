İl il koronavirüsle mücadele! Başkan Dündar: Ülkemizin başarısı ile gurur duyuyoruz

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuştu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısına değinen Başkan Mustafa Dündar, "Ülkemiz bu zorlu süreçte; Amerika, İngiltere, Fransa gibi büyük devletlerin hepsine yardım gönderdi. Biz ülkemizin başarısıyla gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye, koronavirüs salgınından en az zararla kurtulacak ve bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacak." diye konuştu.

'İlçemizde hijyeni sağladık'

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise koronavirüsle mücadele sürecinde ilk çalışmalarının dezenfeksiyon olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli etkenlerinden birisi hijyeni sağlamak. Bu kapsamda ilçemizde bulunan meydanları ve ana caddeleri yani halkın ortak kullandığı tüm alanları dezenfekte ettik. Temizlik, belediyeler olarak bizlerin en temel görevi. Bu görevimizi salgınla birlikte daha sıkı uygulamaya başladık." dedi.

'Pazar yerleri denetim altında'

Pazar yerlerini kontrol altına aldıklarını vurgulayan Başkan Dündar, "Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına el dezenfektanları yerleştirdik. Vatandaşlarımızla birlikte pazarcı esnafımıza girişlerde maske veriyoruz. Ekiplerimiz alışveriş esnasındaki sosyal mesafe kuralını denetliyor. Pazar yerlerimizde aldığımız tedbirlerle alışverişlerin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

'İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız'

"Koronavirüs salgını sebebi ile bazı vatandaşlarımız maalesef ekonomik olarak zor duruma düştü." diyen Başkan Dündar, "Bu süreçte de belediyemizin sosyal destek hizmetleri devreye girdi. Zaten hali hazırda bazı vatandaşlarımıza yardım yapıyorduk. Koronavirüs salgını sebebi ile işlerini kaybeden vatandaşlarımızı da belirledik. Salgının ülkemizde de görülmesinden bu yana 64 bine yakın vatandaşımızın sosyal yardım desteği talebi oldu. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.