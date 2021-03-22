İl il koronavirüs vaka haritası Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası

İl il corona virüs risk ve yoğunluk haritası son gelişmeler ile açıklandı. Korona virüs haftalık vaka sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Türkiye geneli il il koronavirüs vaka haritası

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı 13-19 Şubat tarihleri arasında illerin risk durumu tablosunu yayınladı. Türkiye Risk Haritası kıpkırmızı oldu. İstanbul'da 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vakanın başını çeken Samsun'da oran 508,97 oldu.

13-19 Mart koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.