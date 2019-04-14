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İl il gezip, yüzlerce vatandaşı soydular

Bartın’da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla göz altıa alınan 4’ü kadın 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Nisan 2019 Pazar 19:28
İl il gezip, yüzlerce vatandaşı soydular

Bartın’da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla göz altıa alınan 4’ü kadın 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların toplamda 13 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.


Edinilen bilgilere göre, A.A., A.G., A.G., K.G. ve S.A. isimli şahıslar, fidan ticareti yapan bir işletmede alışveriş yağan vatandaşların yankesicilik yöntemi ile para ve değerli eşyalarını çaldı. Paralarının çalındığını anlayan Z.Ö., Z.G., M.C. ve A.K. isimli mağdurlar durumu anlamalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların eşkallerini belirledikten sonra yakalamak için çalışmalara başladı. Zanlıların kullandığı aracı da tespit eden ekipleri kısa süreli kovalamacanın ardından 5 şüpheliyi göz altına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlıların bundan öncede çok sayıda suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Ekipler ayrıca zanlıların Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, İstanbul, Çorum ve Karabük illerinde de aynı yöntemle yüzlerce vatandaşı mağdur ettiklerini belirledi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 19:28
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