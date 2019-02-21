İl Göç İdaresinden yetim ve engelli ailelere ziyaret

Eskişehir’de uluslararası koruma statüsünde bulunan Afganistan, Irak ve Suriyeli aileler İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve sivil toplum kuruluşlarının yardımsever ekipleri tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretleri sırasında yetim ve engellilerin sorunları ile ilgilenen Gökhan Akyıldız, "İlimizde birçok milletten misafir bulunuyor. Bunların arasında Iraklı Türkmen kardeşlerimiz var. Afganistan’dan gelen Özbek Türkü olan kardeşlerimiz var ve tabi zulüm, terör ve savaştan kaçan Suriyeli Türkmen kardeşlerimiz var. Her birinin derin ve matem dolu hikayeleri var. Bugün ziyaret ettiğimiz evlerden birinde Türkmen bir teyzemiz 7 yetimi ile beraber kalıyor. 10 evladından 9’unu vurmuşlar. ’750 dönüm arazimiz vardı Allah bize burada bir odayı nasip etti. Rabbim Türk devletine bir zeval vermesin. Duamız her zaman Türkiye ile’ diyor. Başka bir yetim ailesine gittiğimizde evler Türk bayrakları ile donatılmış. O evde de 6 yetim var. ‘Türkiye bizim vatanımız. Türkmeniz, ayrı gayrı yoktur bizim özümüz burasıdır’ diyor. Yani Türkmen kardeşlerimizin acıları büyük ama Türkiye sevdaları inanın daha büyük. Bu sevgiyi, bizleri evlerine çay içmeye davet ettiklerinde hepsinin gözlerinde görüyoruz. Gönül coğrafyası derin olan bu aziz milletin, evlatları olarak yetim ve engelli kardeşlerimizin evlerinde olmak, onlarla hasbihal etmek ve bir nebze de olsa hüzünlü yüzlerinde tebessümlere vesile olmak bize onur vermiştir. Bu tür ev ziyaretlerine belirli aralıklarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.