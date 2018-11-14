İl Göç İdaresi ayırdı, çocuğuyla ortada kaldı! "Umudumuz Başkan Erdoğan"

İstanbul Esenyut'ta ikamet eden ve akrabalarının aracılığıyla 3 sene önce tanışıp evlendiği eşine oturma izni almak için İl Göç İdaresine başvuran Aysun Saeed, resmi izinlerin alınabilmesi için eşinin deport edildiğini ve Türkiye'ye gelmek için vizesinin kabul edilmediğini, bundan dolayı bir yaşındaki kızıyla sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

İl Göç İdaresi engel oldu

Yaşadığı mağduriyeti İLKHA'ya anlatan Aysun Saeed, şunları söyledi:

"Ben eşimle akrabalarım aracılığıyla 3 sene önce tanışıp evlendim. Şu anda bir yaşında çocuğumuz var. Konsolosluğun izniyle resmi nikâhımızı yaptık. Çocuk doğduktan sonra eşime oturma ve çalışma izni almak için İl Göç İdaresine gittik. İl Göç İdaresi eşimin ülkesine giderek resmi olarak vize başvurusu yaparak tekrar Türkiye'ye gelmesi gerektiğini söylediler. Evli olup çocuğumuz olduğu için hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağımızı da ifade ettiler. Bu konu hakkında konsolosluktaki müdürle de görüştük. Kendisi de bize aynı şekilde bilgi verip sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Bizde onlara güvenerek kendi isteğimizle eşimi deport ettirdik. Bende eşimle birlikte vizeli bir şekilde çıkış yaparak Pakistan'a gittim. Gerekli başvurularımızı yaptık ama süreyi uzattıkları için o arada benim vizem doldu ve geri gelmek zorunda kaldım. Vizenin durumunu öğrenmek için aradım ama kabul edilmediğini söylediler. Bunu kabul etmeyen de İl Göç İdaresi. Oysa bize sorun olmayacağını söylemişlerdi. Eşim Pakistan'da kaldı ve gelemiyor. 2 aydır çocuğumla birlikte babamın yanında kalıyorum. Burada maddi manevi sıkıntılar yaşıyorum. Çünkü bir gelirim yok, giderken de borç alarak gitmiştik. Burada kaldığım müddetçe borca giriyorum. Eşimin orada bir işi olmadığı için bize yardım edemiyor."

Umutları Başkan Erdoğan

Eşinin Pakistan'dan gelmesi için yetkililere yardım çağrısında bulunan Saeed, "Eşimin oturma ve çalışma izni olmadığından her şeyi yasal olarak yapmak için başvuruda bulunduk. Sıkıntıların yaşanmaması için önümüzdeki engelleri kaldırmak istedik. Bize tek yolun Pakistan'a giderek vize ile başvuru yapmak olduğunu, ardından vatandaşlık için de başvuru yapabileceğimizi söylediler. Bu konu ile ilgili birçok yerle görüştük. Ankara'yı bile aradık ama kime gitsek başka bir yere yönlendirdiler. Şu anda eşim yanımda olmadan İl Göç İdaresine bile giremiyorum. Kimse bize yardımcı olmuyor. Herkes işi başkasına havale ediyor. Çok yol denedik olmadı. Bu işi ancak başkan Erdoğan halledebilir. Tek bir yetkisiyle eşimin geri gelmesini sağlayabilir." dedi.

Kaynak: İLKHA