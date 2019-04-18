İl Genel Meclisinin yeni Başkanı Bekir Yıldız’dan Vali Arslantaş’a ziyaret

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından göreve gelen İl Genel Meclisinin Yeni Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve beraberindeki il genel meclis üyeleri ile siyasi parti il başkanları Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette İl Genel Meclis Yeni Başkanı Bekir Yıldız ve beraberindeki il genel meclisinin yeni üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Erzincan Valisi Ali Arslantaş, bugüne kadar kırsal kesimlerde altyapıdan ulaşıma kadar önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatarak, köylerde ikamet eden vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi noktasında bugünden sonrada İl Genel Meclisinin ve İl Özel İdare ekiplerinin emek, özveri ve başarılarla dolu bir çalışma dönemi geçirmelerini temenni etti.

İl Genel Meclis Yeni Başkanı Bekir Yıldız ise Erzincan’da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.