0553 313 94 23

İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin temmuz ayı toplantıları başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:02
İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin temmuz ayı toplantıları başladı. Toplantıların ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, ilin eğitimle ilgili durumu hakkında bilgi verdi.


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan toplantıların ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, meclise konuk olarak ilin eğitim durumu ve yatırımları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.


Gümüşhane’nin eğitimdeki mevcut durumunu aktaran Doğan, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, 220 okul ve kurumda geçtiğimiz yıl 19 bin 473 öğrenci mevcutlarının bulunduğunu söyledi.


Eğitimde uzun vadede iyi bir insan kaynağı ve fiziki mekan planlaması gerektiğini kaydeden Doğan, tamamlanan sınavlar hakkında da bilgiler verdi. Gümüşhane Lisesi, Şiran Fen Lisesi ve diğer okullardaki yatırımlarla ilgili bilgiler aktaran Doğan, Gümüşhane Lisesinin yeni hizmet binasının tamamlanmak üzere olduğunu, Halk Eğitimi Merkezi binasının da eski İtfaiye binasının yerine yapılması sürecinin devam ettiğini söyledi.


Yürütülen projeler hakkında da bilgiler veren Doğan, her ilçede devam eden yatırımlarla ilgili detaylı bilgiler aktardı, Meclis üyelerinin ilçeleri ve genel durumla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge
    1. İçişleri Bakanlığından 81 il..
    2. Aydın'da korkutan yangın! Evler..
    3. Öztürk Yılmaz CHP’den ayrıldı ama kafa..
    4. Dünya bu olayı konuşuyor! Survivor'ın..
    5. Kılıçdaroğlu gaza geldi! 'Bundan sonra..
    6. Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi..
    7. Dolar/TL, 5,6810 seviyelerinden işlem..
    8. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi..
    9. Asya borsaları
    10. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    11. Şiddetli yağışlarda duvarlar çöktü! 16..
    12. Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a..
    13. Kadınlarda çikolata kistlerine dikkat
    14. Başından bıçakladığı genci böyle..
    15. TSK'da operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    16. Husi güçleri Suudi Arabistan’ın Al..
    17. Türkeli’de yaz futbol okulu açıldı
    18. Sıcak asfalt serimi için belediye..
    19. FETÖ’nün TSK yapılanmasına 15 ilde..
    20. Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini..
    21. Macron AB’ye fena köpürdü!..
    22. Nevşehir Belediyespor transfere hızlı..
    23. Badem göz estetiği yepyeni bakışlar
    24. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işten..
    25. İçişleri Bakanlığından "düğün" genelgesi
    26. İŞKUR iş ilanları İŞKUR kayıt SÇP..
    27. CHP’li belediyelerden sapkınlara destek
    28. Türkeli’de Fiziksel Aktivite ve..
    29. Göçerlerin Ardahan’a alınmaması..
    30. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya..
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor