İl Genel Meclisi’nin mart ayı toplantıları başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin 5 gün sürecek olan Mart ayı toplantıları başladı. Seçim döneminin son toplantılarının ilk gününde denetim komisyonu raporunu açıkladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantılara 14 meclis üyesinin tamamı iştirak etti.

Seçildikten sonraki 5 yıllık görev sürelerinin son 5 günlük meclis toplantısı için bir araya gelen meclis üyeleri ilk olarak geçtiğimiz ocak ayında Denetleme Komisyonuna gönderilen konuyu görüştü.

Geçtiğimiz ocak ayındaki toplantıda İl Özel İdaresi’nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile iş ve işlemlerini incelemek üzere gizli oy yöntemiyle Denetleme Komisyonuna AK Parti’den Zülfikar Bal, Hüseyin Bedir ve Hüsamettin Şahin, MHP’den Yakup Mehmani Aygün ve Hayati Topçu seçilmişti.

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 17.maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereğince oluşturulan komisyon İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini gerçekleştirdi.

Komisyon başkanı Hüseyin Bedir, mart ayının ilk toplantı gününde gündemin ilk maddesi olan raporu İl Genel Meclisi’nin bilgisine sundu.

Bedir, denetim komisyonunun çalışmalarını birimler halinde yürüttüğünü, her birimin ayrı ayrı incelendiğini, ayrıca idarenin genelini kapsayacak ve bütünlük arz edecek işlemlerle ilgili de denetim yaptığını söyledi.

Encümen çalışmaları, İl Genel Meclisi çalışmaları, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün iş ve işlemleriyle harcamalarını denetleyen komisyonun herhangi bir sorun görmediğini belirten Bedir, “İl Özel İdaresi’nin tüm gelir ve gider kalemlerinin 5302 ve 5018 sayılı kanunlara uygun olarak kayıt altına alındığı görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Toplantıda İl Özel İdaresi’nin 2018 yılında da çok başarılı işlere imza attığını kaydeden İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, “Özellikle içme suyu ve asfalt başta olmak üzere kırsaldaki tüm iş programı hedeflerinin yakalanması ve hatta bazı noktalarda aşılması çok önemli. Özel İdaremizin tüm kademelerinde alın teri akıtan çalışanlarımıza bu gayretli çalışmaları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.