0553 313 94 23

İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl Özel İdaresi’ne iadesini istedi

Dereli’den AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Kahraman, akaryakıt sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle bu ayki alacaklarını İl Özel İdaresi’ne iade edeceğini söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:06
İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl Özel İdaresi’ne iadesini istedi

Dereli’den AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Kahraman, akaryakıt sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle bu ayki alacaklarını İl Özel İdaresi’ne iade edeceğini söyledi.


Giresun İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantısındaAK Parti Dereli İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Kahraman,İl Özel İdaresi’nden alacağı huzur hakkı ve komisyon toplantısı ücretlerini iade edeceğini açıkladı.


İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Kahraman;“Bu aylar bölgemiz için yoğun yağışların yaşandığı ve bu nedenle de afetlerin meydana geldiği aylardır. Trabzon’da can kayıplarının yaşandığı afetten dolayı üzüntülerimi ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kendi ilçem Dereli’de debüyük ölçüde olmasa da küçük çaplı afetler meydana geldi. Yaşanan bu afetler dolayısıyla İl Özel İdaresi’nden araç ve gereç talebinde bulunduk. Ancak yakıt olmadığı gerekçesiyle araç gönderilemeyeceği ifade edildi. Bu konuda her zaman vatandaşlarımız, milletimiz devletine karşı yardımseverdir, vefakardır. Bir şekilde katkı sağlanır. Ancak sanıyorum ki İl Özel İdaresi bu konuda hazırlıksız yakalanmış. Bu nedenle de ben de katkı sağlamak adına İl Özel İdresi tarafından İl Genel Meclis Üyesi olarak tarafıma yapılacak olan Huzur Hakkı ve Komisyon ücretlerimin iadesini yapmayı talep ediyorum. Bu konuda dilekçemi de sunacağım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev çekirge görenleri şaşırttı
    1. Dev çekirge görenleri şaşırttı
    2. Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan..
    3. Dünya Mülteciler Günü
    4. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    5. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    6. Dev işletmede devasa hasat maratonu
    7. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    8. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    9. Cezaevindeki patlama sesi polis alarma..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini terör..
    11. İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl..
    12. Bahçeli’den İmamoğlu ve Küçükkaya’nın..
    13. Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı..
    14. Artvin’in Borçka ilçesinde kaybolan..
    15. MEB, ara tatil dönemi için çalışan..
    16. Bayramı ülkesinde geçiren..
    17. Antalya'da FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    18. Kadoil, akaryakıt tanzim satış..
    19. Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik..
    20. Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı..
    21. Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem..
    22. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    23. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    24. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    25. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    26. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    27. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    28. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    29. Temsilciler Meclisinden ABD..
    30. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!