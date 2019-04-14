0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İl genel meclisi üyelerinden Vali Şentürk’e ziyaret

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bilecik İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.

14 Nisan 2019 Pazar 10:45
İl genel meclisi üyelerinden Vali Şentürk’e ziyaret

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bilecik İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.


Vali Şentürk, Valilik Toplantı Salonunda il genel meclisi üyelerini kabulünde, görevlerinde başarı temennisinde bulunarak birlik ve beraberlik içinde Bilecik’e hizmet edeceklerini söyledi. Ortak çözüm önerileriyle birbirini tamamlayan hizmetler yapılabileceğini ifade eden Vali Şentürk, ’’İstişareye dayalı olarak, gerçek ihtiyaçları öne çıkararak karar alınması, ilimizin faydasına olacaktır. Yürüteceğimiz çalışmalarda öncelikleri belirlemeliyiz. Köylerde gelir imkanını artıcı çalışmalar yapmalıyız. İlimizin her noktasına ulaşmamız gerekir. Vazgeçecek hiçbir insanımız yok. İl özel idaremiz güzel hizmetlerde bulunmuş. Ortak çözüm önerileriyle birlikte bu dönemde de başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bilecik bizim ortak paydamızdır. Katkı sağlayacak hizmetlerde birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlamalıyız. Kalpler beraber atarsa Bilecik için daha güzel hizmetlere vesile oluruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin ilk çeyrek ihracatına Sakarya dopingi
    1. Türkiye'nin ilk çeyrek ihracatına..
    2. 3 ayda bin 500 kaçakçılık olayı..
    3. Otel fiyatları yerli turist için erken..
    4. Kilo veremiyorsanız sebebi "duygusal"..
    5. 5G ilk olarak şehir merkezlerinde..
    6. Türkiye ile Belarus arasında STA..
    7. Ölümden ibret al!
    8. Hırsızlar da "Ar-Ge" yapıyor
    9. KOSGEB ilk çeyrekte KOBİ ve..
    10. Din bezirganları
    11. Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru
    12. Duyarlı kanocu çifti Başkan Tugay..
    13. Deutsche Bank çalışanları Commerzbank..
    14. Bakan Varank, KOSGEB'in ilk çeyrek..
    15. Efeler Ligi'nde yarı final heyecanı..
    16. “Teknoloji çocukları susturan bir nevi..
    17. Kuş sürüsüne çarpan kargo uçağı..
    18. Vebal akan çeşmeden tek damla su içilmez
    19. İstanbul’da dolu
    20. Kepez Belediye Meclisi yeni döneme..
    21. Palandöken: “Kuralsızlık mutlaka..
    22. Hacivat ve Karagöz ilk defa sinema..
    23. İl genel meclisi üyelerinden Vali..
    24. Nostalji bu pazarda tekrar hayat..
    25. Fenerbahçe'de derbi öncesi şok sakatlık!
    26. Ebru Türel’in ses kaydı iddiasına 1..
    27. Sezai yine coştu: Her yerde oyumuz var!
    28. Alageyik, tümör ameliyatıyla sağlığına..
    29. (Pazar)Üniversite öğrencileri sokak..
    30. Veliler Arası Bilgi Yarışması’nda..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede