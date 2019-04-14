İl genel meclisi üyelerinden Vali Şentürk’e ziyaret

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bilecik İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.

Vali Şentürk, Valilik Toplantı Salonunda il genel meclisi üyelerini kabulünde, görevlerinde başarı temennisinde bulunarak birlik ve beraberlik içinde Bilecik’e hizmet edeceklerini söyledi. Ortak çözüm önerileriyle birbirini tamamlayan hizmetler yapılabileceğini ifade eden Vali Şentürk, ’’İstişareye dayalı olarak, gerçek ihtiyaçları öne çıkararak karar alınması, ilimizin faydasına olacaktır. Yürüteceğimiz çalışmalarda öncelikleri belirlemeliyiz. Köylerde gelir imkanını artıcı çalışmalar yapmalıyız. İlimizin her noktasına ulaşmamız gerekir. Vazgeçecek hiçbir insanımız yok. İl özel idaremiz güzel hizmetlerde bulunmuş. Ortak çözüm önerileriyle birlikte bu dönemde de başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bilecik bizim ortak paydamızdır. Katkı sağlayacak hizmetlerde birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlamalıyız. Kalpler beraber atarsa Bilecik için daha güzel hizmetlere vesile oluruz” ifadelerini kullandı.