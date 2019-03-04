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İl Genel Meclisi toplandı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında il genel meclisi toplandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:27
İl Genel Meclisi toplandı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında il genel meclisi toplandı.


İl Genel Meclisi Başkan Karakuş Başkanlığında toplanarak, İl özel İdaresi harç bedelleri komisyon raporu, Polateli ilçesi insan hakları kuruluna üye seçimi ve 2018 Yılı faaliyet raporunun meclise sunumunu içeren gündemlerle 2019 yılı Mart ayı toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi.


Meclis, toplantılarına 8 Mart Cuma gününe kadar devam edip gündemindeki konuları görüşerek karara bağlayacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:27
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