0553 313 94 23

İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve meclis üyelerinden Başkan Gültekin’e ziyaret

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve meclis üyeleri, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

23 Temmuz 2019 Salı 13:16
İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve meclis üyelerinden Başkan Gültekin’e ziyaret

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve meclis üyeleri, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gültekin, Yıldız ve meclis üyelerine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.


Başkan Yıldız ise, Belediye Başkanı Gültekin’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı temennisinde bulundular.


Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız’ın yanı sıra Meclis Üyeleri Adnan Yılmaz, Bünyamin Yıldırım, Mustafa Şahin de yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mektebim Okulları'ndan tüm öğretmenlerine tamamlayıcı sağlık sigortası
    1. Mektebim Okulları'ndan tüm..
    2. GÜNCELLEME - Elazığ merkezli silah..
    3. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
    4. Ön kuluçka programı başladı
    5. Orman yangınlarına yerli koruma
    6. İnderesi Tabiat Parkının ilk etabı..
    7. GAÜN tercihin gözdesi
    8. Başkan Dağdelen: “Vatandaşlarımızın..
    9. Cenk Koray kabri başında anıldı
    10. Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın
    11. Binali Yıldırım: "ABD ile inişli..
    12. Libyalı hasta obezite cerrahisiyle..
    13. İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve..
    14. "KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    15. Jotun boya Van’da tanıtıldı
    16. Başkan Öz’den 23 Temmuz mesajı
    17. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    18. Alparslan Kuytul hakkında yeni dava
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. Otomobilin bagajından yılan çıktı
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Saray Bahçesi’nde Dede Korkut coşkusu
    23. TÜMSİAD’tan Müftü Işıldar’a ziyaret
    24. Dentapol Kırıkkale’de açılıyor
    25. Nijerya'da asker ve polise başörtüsü..
    26. Somalili genç kız Esenyurt'ta dehşeti..
    27. Dowv sendromlu çocuklara moral..
    28. "O sene inşallah bu senedir"
    29. Gece yarısı evine girdiği nişanlısını..
    30. Japon savaş uçakları Rusya ve Çin..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar