0553 313 94 23

İl Genel Meclis Başkanı Dinç: “Nevşehir’in il olmasına emeği geçenlere teşekkür ederiz”

İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, 20 Temmuz tarihinde il oluşunun yıldönümünü kutlayacak olan Nevşehir’in il oluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:20
İl Genel Meclis Başkanı Dinç: “Nevşehir’in il olmasına emeği geçenlere teşekkür ederiz”

İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, 20 Temmuz tarihinde il oluşunun yıldönümünü kutlayacak olan Nevşehir’in il oluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.


Dinç, “20 Temmuz 1954’de mücadele verilerek Nevşehir il olmuştur. Çevredeki iller de Nevşehir il olmasını istememişlerdir. Buna rağmen o zamanın Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları Nevşehir’i temsil eden milletvekilleri var güçleriyle Nevşehir’in il olmasını sağlamışlardır. Tabi o günden bu güne kadar Nevşehir’i çok kişi idare etmiştir. Şimdiye kadar idare eden tüm belediye başkanlarımıza ve valilerimize, hayatlarını kaybedenlere Allah tan rahmet kalanlara sağlıklı günler dilerim. Nevşehir’in İl olması için emek veren tüm siyasetçilerimize, bürokrasiye, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgiyle arz ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da silahlı saldırı: 23 ölü
    1. Nijerya'da silahlı saldırı: 23 ölü
    2. Çalık’a Japonya Devlet Nişanı
    3. Kaybolan tankere İran'ın el koyduğu..
    4. Ekmekler değerleniyor, hayvanlar..
    5. Gençlik Tarım Zirvesinde Türkiye’yi..
    6. Ali Ravcı: “Olimpija Ljubljana güçlü..
    7. Köy içme suyu kaynağında bakım onarım..
    8. Balkonuna yuva yapan güvercinleri..
    9. Gezginler, Bali’yi THY kalitesiyle..
    10. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    11. Suriye konulu 13. Garantörler..
    12. MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a..
    13. Yeni Malatyaspor’da idari menajerliğe..
    14. Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu
    15. Araç sahiplerine güzel haber! Benzin..
    16. Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle'..
    17. Maltepe Belediyesinden üniversite..
    18. Göz torbası deyip geçmeyin
    19. Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık..
    20. Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?