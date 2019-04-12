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Seçim 2019 Sayfası

İl Genel Meclis Başkanı Ağın ve meclis üyelerinden Başkan Pekmezci’ye ziyaret

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerin ardından mazbatalarını alan Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ve Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

12 Nisan 2019 Cuma 17:46
İl Genel Meclis Başkanı Ağın ve meclis üyelerinden Başkan Pekmezci’ye ziyaret

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerin ardından mazbatalarını alan Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ve Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Ağın ve meclis üyelerine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.


Başkan Ağın ve Meclis Üyeleri ise, Belediye Başkanı Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı temennisinde bulundular.


Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın’ın yanı sıra Meclis Üyeleri Ali Fuat Değirmenci, Bülent Yardımcı, Barış Bayram, Hüseyin Efe, Sinan Birgül, Birol Keskinoğlu ve Ahmet Nebil Aydın da yer aldı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:46
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