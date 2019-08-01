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İl encümen toplantısı yapıldı

Haftalık gerçekleştirilen İl Encümen Toplantısı, Vali Mustafa Tutulmaz’ın başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
İl encümen toplantısı yapıldı

Haftalık gerçekleştirilen İl Encümen Toplantısı, Vali Mustafa Tutulmaz’ın başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapıldı.


Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Toy ile İl Encümen Üyeleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan ve ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili olarak göreve başlayan Murat Toy’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, devletin vatandaşlardan aldığı gücü yine vatandaşa hizmet olarak sarf edildiğinin altını çizerken, bulunulan makam ve mevkiinin gereğinin de bu olduğunu ifade etti. Bu nedenle kendilerine verilen yetki ve sorumlulukları vatandaşa en iyi şekilde hizmet vermek adına kullanılmasının önemini vurgulayan Vali Tutulmaz, vatandaşlarımıza daha huzurlu, daha mutlu ve daha yaşanılabilir ortam sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içerisinde çalışmalar sürdüreceğini sözlerine ekledi.


Encümen gündeminde yer alanmaddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
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