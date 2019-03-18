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İl Emniyet Müdürü Kaya, Yata Güvenliği etkinliğine yeni kıyafetlerle katıldı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Yaya güvenliği için düzenlenen etkinliğe katıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
İl Emniyet Müdürü Kaya, Yata Güvenliği etkinliğine yeni kıyafetlerle katıldı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Yaya güvenliği için düzenlenen etkinliğe katıldı.



Trafikte yaya önceliğinin ve güvenliğinin önemine dikkat çekmek için çalışmalar düzenleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek amaçlı Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya katıldı. Dar Sokak girişinde gerçekleştirilen etkinlikte İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya şoförlere ve yayalara trafikte yaya güvenliğinin anlatıldığı broşürlerden dağıttı. Kaya etkinliğe 2019 yılında kullanacağı yeni kıyafetleri ile katıldı.



Açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Bundan yaklaşıl bir yıl kadar önce bakanlığımız tarafından yaya öncelikli bir kampanya başlatıldı. Gelişmiş ülkelerde direk yayaya çarpma sureti ile meydana gelen kazalar olumsuz bir durum sergiliyor. Ülkemizde de bu az da olsa görünen bir kaza türüydü. Bunu tamamen bitirmek için başlatılan bir kampanya bu. Yayaya çarpma sonucunda meydana gelen kazalardaki cezalar da arttırıldı. Son bir ayda bu yönde bir kaza meydana gelmedi. Bu sevindirici bir durum, hiçbir zaman yaşanmaması dileği ile devam etmesini diliyoruz. Polisimizin yeni kıyafetlerini giyerek arkadaşlarımızın uygulamalarına destek olduk. Üniformalarımız tamamen modern ve işlevsel şekilde yenilendi. Polislerimizin görünürlüğünü arttıran unsurlar kullanılmış” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
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