İl Emniyet Müdürlüğünden Gazeteci Ayşenur Arslan’ın gözaltı iddiasına yalanlama

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan’ın gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “22 Mart günü bazı basın yayın organlarında Gazeteci Ayşenur Uyanık (Arslan)’ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22 Mart günü saat 19.00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır” diye belirtildi.

“Hakkımda açılmış bir dava varmış benim haberim yok”

Öte yandan kaldığı otelde gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulunan Gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan, “Hakkımda açılmış bir dava varmış Ankara’da benim haberim yok 12 Mart’ta bir yakalama kararı çıkmış. Davaya gitmedim diye. Ve otomatik olarak bu işliyor. Eskişehir’e bir toplantı için gelmiştim. Otele girince T.C. kimlik numarası verince alarm vermiş. O nedenle geldiler, gözaltına alındım gibi. Yani şuanda oteldeyim, otelim kafesindeyim. Galiba emniyete gideceğim ifade vermeye ama sırf ifade vermek için. Buna gözaltı demeyelim belki de, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Halkı kin, nefret ve suça teşvik etmişim. Bunu nasıl, niçin yapmışım hiçbir fikrim yok”

Ayrıca Arslan, “Halkı kin, nefret ve suça teşvik etmişim. Bunu nasıl, niçin yapmışım hiçbir fikrim yok açıkçası. Dava açılmış haberim yok. Sadece bu kadarını biliyorum. 40. Asliye Ceza, halkı kin ve nefretle suç işlemeye teşvik etmişim. Emniyete gideceğiz ondan sonra sorun çözülmüş olacak. Çünkü bir prosedür varmış onun yerine getirilmesi gerekiyormuş. Tabi şunu söylemek lazım Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısının bu konuda herhangi bir dahili yok. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı herhangi bir gözaltı talimatı vermiş değil. Tamamen otomatik olarak T.C. kimlik numaram otele girince ‘A biz bunu arıyoruz’ demişler” dedi.