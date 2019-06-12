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İl Ekonomi Toplantısı yapıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında il ekonomi toplantısı yapıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
İl Ekonomi Toplantısı yapıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında il ekonomi toplantısı yapıldı.


Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamları katıldı.


Vali Çakır, toplantıda yaptığı konuşmada; Yozgat’ın kalkınmakta ve kalkınma yolunda mücadele veren bir şehir olduğunu vurgulayarak, bir şehri kalkındıracak ne olursa olsun coğrafi şartlardan ziyade insanın olaylara bakış açısı, ortak iş yapma kültürü, ihtiyaçları beraber değerlendirme kültürünün öne çıktığını ifade etti.


Vali Çakır," Anadolu’ya baktığımız zaman aslında devlet, Yozgat’a büyük yatırımlar yapmış yapmaya devam ediyor. Hızlı tren yolu bitmek üzere, havaalanı yapılıyor, orta ölçekli, küçük ölçekli yatırımlar gelmiş. Tarım ve hayvancılık alanında da imkânlarımızı zorlamamız gerekiyor. Bizim bu anlamda devlet olarak da Yozgatlı olarak da hepimizin birbirimizi desteklememiz gerekir. Artık kabuğu kırma zamanı, kendimizi biraz daha geliştirme dönemi geldi belki geçmek üzeredir.”dedi.


İşbirliği ile yapılan işlerin daha başarılı olduğuna dikkat çeken Vali Çakır, "Bizim daha çok küçük işletmelerimiz var. Bunlar şartları kendilerini zorlayarak bir yere gide biriler. Her zaman işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Bu toplantılar önemli, zaman zaman bir araya gelmemiz önemli. Karşılıklı diyalog içerisinde eksiğimizi fazlamızı görmemiz gerekiyor. Hatalarımızı tekrarlamadan kafa kafaya vererek daha güzel neler yapabiliriz içinde olmalıyız.” şeklinde konuştu.


Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen’de il genelinde sanayi yatırımları ve işletmeler hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra, işletmelerin sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
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