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İl bazında GSYH verileri

Gayrisafi yurt içi hasıladan 2017'de en yüksek payı yüzde 31,2 ile İstanbul aldı- İstanbul, önceki yıl 970 milyar 189 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı- İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon lira ve yüzde 9 payla Ankara, 191 milyar 468 milyon lira ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:48
İl bazında GSYH verileri

ANKARA (AA) - İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, 2017'de gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYH) en yüksek pay yüzde 31,2 ile İstanbul'un oldu. 970 milyar 189 milyon lirayla en yüksek hasılaya ulaşan İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015-2017 yıllarına ilişkin "İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2017 yılında İstanbul 970 milyar 189 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 31,2 pay aldı. İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon lira ve yüzde 9 payla Ankara, 191 milyar 468 milyon lira ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2017 yılında toplam GSYH'nin yüzde 46,4'ünü oluşturdu.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son 3 sırada 2 milyar 787 milyon lira ile Tunceli, 2 milyar 276 milyon lira ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon lira ile Bayburt yer aldı.

- 10 ilin kişi başına milli geliri ortalamanın üzerinde

Söz konusu dönemde, İstanbul, kişi başına GSYH'de 65 bin 41 lira ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'u, 64 bin 659 lirayla Kocaeli ve 52 bin lirayla Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında,14 bin 185 lira ile Şanlıurfa, 14 bin 80 lira ile Van ve 12 bin 729 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2017'de 10 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstanbul, sanayi sektöründe de yüzde 29 ile 2017'de en yüksek paya sahip oldu. Ankara, yüzde 8,2 payla ikinci sırada, İzmir yüzde 7 payla üçüncü sırada yer buldu. Sanayi sektöründe yüzde 0,04 ile Iğdır, yüzde 0,02'lik paylarla Ardahan ve Bayburt illeri listenin sonunda yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:48
  1. İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
  2. kişi başına GSYH
  3. TÜİK

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