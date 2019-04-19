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Seçim 2019 Sayfası

İl Başkanı Karabıyık’ın Berat Kandili mesajı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Nisan 2019 Cuma 12:43
İl Başkanı Karabıyık’ın Berat Kandili mesajı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Karabıyık, yayımladığı mesajında, Berat Kandilinin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni etti. Karabıyık, “Allah’ın bizlere günahlarımızdan arınmamız, tövbe etmemiz için birer fırsat tanıdığı özel gecelerden biri olan Berat Kandili’ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen, sevginin ve ahlakın en güzel temsilcisi olan peygamber efendimiz de bu gecenin önemini bizlere bildirmiş, Berat Kandili gecesi, yüce yaratan tarafından mağfiret dileyenin mağfiret edileceğini, rızık isteyenin rızıklanacağını, başında bela olanın kurtuluşa ereceğini müjdelemiştir. Bundan sonraki yıllarda da Berat Kandili’ne hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum. Allah’a sonsuz kere hamd ve şükürler olsun ki bir kandil gecesine daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Rabbim bundan sonraki senelerde de beraberce, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde bizleri bir arada kılsın. Ben bu vesileyle Berat Kandilimizin tüm vatandaşlarımıza kutlu ve mübarek olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı kandiller’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:43
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