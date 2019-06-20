0553 313 94 23

İl Başkanı Karabıyık Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’e uğurlanış programına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’e uğurlanış programına katıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:09
İl Başkanı Karabıyık Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’e uğurlanış programına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’e uğurlanış programına katıldı.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, aslen Bilecikli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte sondaj için Doğu Akdeniz’e giden ikinci geminin uğurlama törenine katıldı. Uğurlama programı sonrası bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, “Dünyanın bir ucundan gelenlere sizin burada ne işiniz var diyemeyen içimizdeki bir takım şer odakları, şuanda bize Doğu Akdeniz’ de ne işiniz var dediklerini duyar gibiyim. Söyleyelim hemen. Bir şeyler bulup oradan da dönmeyeceğiz. Ülkemizin ikinci milli devi Yavuz’u Doğu Akdeniz’ e sondaja uğurluyoruz. Hemşehrimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Dönmez göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Rabbim yardımcıları olsun” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank’tan Çatı Davası paylaşımı
    1. Bakan Varank’tan Çatı Davası paylaşımı
    2. Başkan Yıldırım’dan İmamoğlu’na destek
    3. Başkan Çerçioğlu’na Kuşadası’nda ay..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten..
    5. Çocuklarını dilendiren ailelere işlem..
    6. Sıcak yaz günlerinde ter kokusundan..
    7. Alanya’daki uyuşturucu operasyonuna 5..
    8. Ölüleri yan yana dizilmiş! Tam 23..
    9. Elektrik aboneliği üzerine nasıl alınır?
    10. Okula başlama yaşını 69 ay olarak..
    11. Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe..
    12. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    13. GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nda..
    14. Mezarlıkta yan yana dizilmiş 23..
    15. Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri..
    16. Gölbaşı Belediyesi hummalı..
    17. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    18. Ucuz atlatılan kaza anbean güvenlik..
    19. Gürpınar Belediyesinden evde sağlık..
    20. 1 ayda 21 bin 121 araca trafik cezası..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!