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İl Başkanı Kadem Mete: "Hiçbir usulsüzlüğe göz yummayacağız"

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Akbük Koyu’nda kesilen ağaçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 23:11
İl Başkanı Kadem Mete: "Hiçbir usulsüzlüğe göz yummayacağız"

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Akbük Koyu’nda kesilen ağaçlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Akbük


Koyu’na giden İl Başkanı Mete “Bizler bu cennet toprakların emanetçileriyiz. Bizim görevimiz bu cennet vatanı gelecek nesillere bize emanet edildiği gibi devretmektir" dedi


İl başkanı açıklamasına şöyle devam etti: “ Devletimiz bu vicdansızlığın faillerini, suç ortaklarını muhakkak bulacaktır ki, bu bağlamda görüştüğümüz yetkililerce üç şüphelinin yakalandığı ve ifadelerinin alınmakta olduğunu öğrendik. Güvenlik görevlilerimize ve adli makamlarımıza olaya hızla müdahale ettikleri ve şüpheliler hakkında adli işlemlerini başlattıkları İçin teşekkür ediyoruz. İşin bu kısmı bizim görev alanımız değil ve gereken yetkili kurumlarımızca yapılmaktadır. Ama Siyasetin görevi bu tür alanların korunması ve doğal haliyle halkın kullanımına sunulmasını temin etmek adına gereken müdahalelerde bulunmaktır. Bu kesilen ağaçların yerinde ıslahı ve yetişmesi İçin gereken tüm işlemler Orman Müdürlüğünce başlatıldı. Ayrıca Sayın Valimizle de görüştüm Akbük’te kesilen 30 ağaca karşılık 120 tane ağaç ivedi olarak dikilecek.Şunu tüm Muğlalı hemşehrilerimin bilmesini isterim.Muğlamız tüm dünyanın gıptayla baktığı cennetten bir köşe ve bu toprakları korumak kollamak bizim en temel vazifemiz.Bu konuda hiçbir usulsüzlüğe göz yummayacağımızı özellikle kamuoyuyla paylaşmak isterim. Muğla’da doğamıza,kıyılarımıza,ormanımıza karşı hiçbir usulsüz müdahaleyi hoş görmeyeceğimizi belirtiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 23:11
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