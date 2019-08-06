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İl Ambulans Servisi Başhekimliği Faaliyetleri Değerlendirildi

İl Ambulans Servisi Başhekimliği altı aylık faaliyet değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç.

06 Ağustos 2019 Salı 13:52
İl Ambulans Servisi Başhekimliği Faaliyetleri Değerlendirildi

İl Ambulans Servisi Başhekimliği altı aylık faaliyet değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında yapıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden ve İl Ambulans Servisi personeli katıldı.


İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye ulaştırmak için tertip edilen toplantı, Dr. Figen Gürbeden’nin sunumu ile başladı. Slayt eşliğinde İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin 2018 ve 2019 yılı ilk 6 aylık faaliyet verilerini işleyen Gürbeden “Son bir yılda çok ciddi yol kat ettik. Sağlık hizmeti sunumunda hedeflediğimiz amaca hızla ilerlemekteyiz” dedi.


Yapılan değerlendirmede Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan; Geçen yıl toplam 41 olan istasyon sayımız bugün itibari ile 53 istasyona ulaşmıştır. Yine aynı şekilde 60 olan ambulans sayımızda yıl içinde bakanlığımız ve hayırseverler tarafından tahsis edilen ambulanslarla birlikte 72 ye yükselmiştir. Tüm bunların yanında kentsel ve kırsal vakalara ulaşımda Türkiye ortalamasının üzerinde bir refleks göstermekteyiz” dedi.


Toplantının sonunda açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Benli; “İnsan hayatının tehlikede olduğu acil durumlarda ilk müdahaleyi yapan acil sağlık çalışanlarımız, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden mesailerini yürütüyorlar. Bizde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini ulaştırabilmek için İl Ambulans Servisi Başhekimliğimizle sürekli iletişim halindeyiz. Sunulan hizmetin kalitesini arttırmak adına yaptığımız bu toplantılar vesilesi ile de geldiğimiz noktayı görme fırsatı buluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:52
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