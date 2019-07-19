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İl Afet Müdahale Planı Tatbikat Uygulaması Vali Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İl Afet Müdahale Planlarının uygulanabilirliğini arttırmak, kurumlarda farkındalık oluşturmak ve Adana’da yaşanabilecek olası bir doğal afet sonrasında ihtiyaç duyulacak acil müdahaleye hazırlıklı olmak amacıyla yapılan İl Afet Müdahale Planı Tatbikat Uygulaması Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:28
İl Afet Müdahale Planı Tatbikat Uygulaması Vali Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İl Afet Müdahale Planlarının uygulanabilirliğini arttırmak, kurumlarda farkındalık oluşturmak ve Adana’da yaşanabilecek olası bir doğal afet sonrasında ihtiyaç duyulacak acil müdahaleye hazırlıklı olmak amacıyla yapılan İl Afet Müdahale Planı Tatbikat Uygulaması Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.


Tatbikat öncesinde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelen Vali Demirtaş, ülkenin büyük bir bölümünün 1. derece deprem kuşağında yer aldığını belirterek yaşanabilecek herhangi bir afet durumunda acil müdahale ekiplerinin daima hazırlıklı olmasını sağlamak, varsa eksikleri görüp gidermek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.


Afet öncesi çalışmalara tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının önem vermesi gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, hizmet gruplarının ve kurumların konuyla ilgili görevlerini titizlikle yerine getirmesi hususundaki talimatlarının ardından her an afete hazır olmanın yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indireceğini kaydetti.


Vali Demirtaş’ın açıklamalarının ardından yerel düzey hizmet grup başkanları ve sekretaryada görevli personel, AYDES üzerinden masabaşı tatbikat icrasını gerçekleştirdi.


2019 yılı içerisinde beşincisi düzenlenen İl Afet Müdahale Planı Tatbikatı, daha sonra sahada devam etti. Sahadaki tatbikat; plan gereği Adana’da 5,5 şiddetinde bir deprem olduğu varsayılarak hazırlanan senaryo doğrultusunda; güvenlik ve trafik, arama ve kurtarma, barınma, defin, sağlık, haberleşme, beslenme gibi hizmet gruplarının yer aldığı toplam 26 hizmet grubunun operasyon planından sorumlu kurum ve kuruluşlarının eş güdümlü çalışmalarıyla uygulandı.


Afet senaryosu ile afetin olduğu ilk dakikalardan itibaren kurumların ne kadar sürede kriz merkezine intikal edeceği, gelen ihbarlara ne kadar sürede karşılık verileceği ve ne kadarının değerlendirilebileceği tespit edilmeye çalışıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:28
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