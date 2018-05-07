IKYB‘de muhalif Rabun Maruf’a linç girişimi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalif Yeni Nesli Partisi Erbil Başkanı Rabun Maruf, seçim kampanyası esnasında linç girişimine uğradı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:25
IKYB'de muhalif Yeni Nesli Partisi Erbil Başkanı Rabun Maruf, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen mitingde bir grup tarafından saldırıya uğradı. Başından aldığı ağır darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Maruf'un durumunun ağır olduğu bildirilirken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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