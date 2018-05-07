IKYB‘de muhalif Rabun Maruf’a linç girişimi

IKYB'de muhalif Yeni Nesli Partisi Erbil Başkanı Rabun Maruf, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen mitingde bir grup tarafından saldırıya uğradı. Başından aldığı ağır darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Maruf'un durumunun ağır olduğu bildirilirken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



