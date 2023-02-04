'İktidarı da bu makineye benzetirsek...'

İktidarın sürekli yönetime talip olması, avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Eğer iktidar kendini sürekli yenileyebiliyorsa ve halkın taleplerine makul ve yerinde hizmet edebiliyorsa hizmette yeni alternatifler üretebiliyorsa ve bunu bir ekip ruhuyla yapıyorlarsa iktidar avantajlıdır. Çünkü tüm imkânlar iktidarın elindedir. Halk için gerekli hizmeti rahatlıkla yapabilirler. Muhalefetin iktidar olma şansı; iktidarın halkın taleplerine karşılanmaması ve dikkate almaması, gerekli duyarlığı göstermesi eğiliminde olduğu zaman muhalefet avantajlı duruma geçer. Muhalefetin de gerçekten halkın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını giderebilecek taleplerini, karşılayabilecek bir güven vermesi gerekir. Bu da muhalefetteki uygulamalarıyla iktidarın yanlışlarını projeleriyle halka anlatabilme ve güven verebilme duruşu muhalefeti avantajlı duruma getirir. Ancak muhalefet bu performansı göstermediği zaman iktidarın ekmeğine yağ sürmüş olur. Burada insan şu kanaate varır; eğer muhalefet güçlü olursa iktidar da ya güçlü olur ya da halka yapılması gerekli hizmetleri yapamadığından iktidardan düşer, muhalefete iktidar olur. İktidar bir ekip işidir. Nasıl ki bir makinenin tam kapasiteyle çalışması için makinenin tüm aletlerin ahenk içinde çalışması gerekiyorsa, İşte iktidarı da bu makineye benzetirsek, milletvekilinden tut çaycısına kadar bu şekilde çalışması gerekir. Eğer milletvekilleri halka ulaşamıyorsa, halkın derdine çare olamıyorsa halk bu sefer başka çare aramaya koyulur.