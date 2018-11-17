İktidarı çalıştıran muhalefettir

İsmail Tekpınar

Muhalefet aslında karşı durmaktır ama neye kime karşı duracağız?

Rahmetli Erbakan hocanın gençlik için söylediği çok güzel bir sözü vardı. Biz bunu muhalefete söylemeyi tercih ederiz tıpkı muhalefet bunun gibi olmalıdır “hayra motor şerre fren olun.”

Lakin bizdeki muhalefet bu tutumdan bihaberdir…

Yapılan kötü işlere, yanlış yönetime, ülkeye zarar verene, koltuğa yapışıp kalan siyasetçilere, dış mihraklara çanak tutanlara, bir bankaya ortak hissesi olan partiler vs. bunlara bizde muhalefetiz…

Pekâlâ bizdeki siyasi muhalefet ne işe yarıyor? Ülke batsın, yıkılsın, terör hortlasın, iç savaş çıksın, batıya muhtaç olunsun İslam’a kim zarar veriyorsa dost olalım, neredeyse dilenci olalım ama iktidarın yaptığı müspet işlere de her konuda muhalefet edelim… Ana felsefeleri bu minvalde.

Necip Fazıl’ın da çok güzel bir sözü vardır, bizdeki muhalefet iktidarı düşürme pahasına vatanı düşürmeye razıdır… Yol yaparsın muhalefet karşı çıkar, köprüye muhalefet, hava limanına muhalefet, sanayiye muhalefet, terörle mücadele edersin muhalefet onları masum görürler yani anlayacağımız ota çöpe muhalifiz biz derler…

Malum muhalefet partisinden bir vekil ne demişti? “bize millet bunun için oy veriyor. İktidar partisi dünyanın en iyi, en doğru işini de yapsa biz yine yanlış der doğru demeyiz.”

Kafa yapımız bu der sonra da ülkeden büyük hamleler beklerler. Akabinde öyle bir eleştirirler ki yıkarlar, yakarlar.

İktidar olma istekleri hiç yok denilecek kadar azdır.

Güvenmedikleri insanı, ülkeyi yönetecek yere Cumhurbaşkanlığına aday yaparlar ama partiyi teslim edemezler… Tabii burada koltuğa yapışmışların da hakkını yememek lazımdır(!).

Tutarsızlıklarını saymakla bitiremeyiz, bizdeki muhalefetin…

Türkiye mi büyük, CHP mi?

Küçük kafalarla büyük işler mi yapılır? Bize en elzem olan ana muhalefetin doğru ilkeli projeler yapıp, sunması ve yapılması için taşın altına elini değil gövdesini koymalılar… Ma’mafih kanal İstanbul’u derhal yapılması için hem maddi hem de manevi destek verebilir kaynak ise hissedar olduğu bankadan bağış yapabilir halkçılık, cumhuriyetçilik budur tabi eğer doğru anladıysak…

Dar görüşler dar düşünceler…

Ana muhalefetin yanında birde yavruları var. Onlarda da hiç yapıcılık yok, her dem yıkıcı bir üslup var. Tamir etmek yok, bozmak, dağıtmak kullanılmaz hale getirmek var…

Aciz insanların müracaat ettikleri en basit yoldur.

Şimdi bunlar ana muhalefet ve yavrularıydı, onları tarif ettik…

Sonuçta MHP de muhalefet tabii onun da her yaptığı doğru değil tıpkı iktidarın yaptığı gibi…

Bir af türküsü tutturdu gidiyor. Fakat bu millet önce idam sözünüzü tutun demektedir.

Lakin az hatalar yapmasına rağmen doğru yaptıkları da yabana atılamayacak kadar çoktur.

En büyüğü terörle mücadelede sonuna kadar iktidara destek vermesidir.

Tabii uyguladığı muhalefet şekli daha yapıcı milletin ve ülkenin menfaatine yönelik…

Tabii burada iktidar partisinin kendine çekidüzen verip öyle yanlışa düşüp de muhalefete malzeme vermemesi lazımdır.

Verilen sözleri tutması elzemdir, kamuda personel rejimi bir türlü gündeme alınamadı, yıllardır malum zihniyetin zindanlara attıkları 28 Şubat mağdurları ne için yatıyorlar ona el atılmalı…

Atamalarda ve siyasi adaylarda gerçek manada liyakat ve dürüstlük ilkesi yerine getirilmelidir…