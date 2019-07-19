Ahmet Şimşirgil, hükümetin İstanbul Sözleşmesi’ne karşı tutumunu eleştirdi

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramını hayatımıza sokarak insan fıtratından uzak cinsiyetsiz türlerin peyda olmasına sebebiyet veren İstanbul Sözleşmesi’ne olan tepkiler dinmiyor. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil halkın sesine kulak verilmesi gerektiğini belirterek hükümete çağrı yaptı. Şimşirgil, Türkiye gazetesinde kaleme aldığı yazıda, “Gerçekten doğruları savunduğunu bildiğim ve inandığım bir kısım AK Parti yetkililerine sesleniyorum: Hakkı ne zaman dile getireceksiniz? Aile yapısını mahveden bu sözleşmenin kalkması için tarihî misyonunuzu ne zaman ifa edeceksiniz?” sözleriyle, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı harekete geçilmesi için Ak Parti yetkililerine seslendi.

“KADEM, İstanbul Sözleşmesi projelerinin dalgakıranı durumundaydı”

KADEM’in Soros vakıfları ile ilişkisi olmadığı söylemiyle konuyu sulandırmaya çalışanların varlığına işaret eden Şimşirgil, “Bakınız bu konuyu asla sulandıramazsınız. Zira bu sözleşme ve projeler milletin yuvasını yakıyor, ailesini yıkıyor, evlatlarını mahvediyor. Birileri ise bunları görmüyor, hatta zil takıp oynuyor.” dedi. Ahmet Şimşirgil KADEM’in yanlış ve hatalı işlerinin varlığına da değinerek, “KADEM, yanlış ve hatalı işlerinin ötesinde İstanbul Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerinin dalgakıranı durumunda idi. Çünkü bu projeleri destekleyen gerideki 95 derneğin çoğunun arkasında hep Soros vardı.” diye konuştu.

“Mor Çatı, KADEM ve İstanbul Sözleşmesi sayesinde meclise giriyor”

İstanbul Sözleşmesi’nin KADEM sayesinde ayakta durduğunu ifade eden Prof. Dr. Şimşirgil, “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, KADEM ve İstanbul Sözleşmesi sayesinde Meclis'e girip faaliyette bulunabiliyor. Onlarca LGBTİ’li dernek bu sözleşmeye dayanarak aile yapımızı sinsi sinsi kemiriyor.” dedi. Şimşirgil, “Artık ‘Ey KADEM’ciler’ demiyorum.” ifadesinin ardından Sümeyye Erdoğan’a seslenerek, “Milletin nefretini kazanmak yolunda son sürat ilerleyen bu İstanbul Sözleşmesi’ne karşı net tavrınızı gösteriniz. Bu KADEM’den çıkınız. Yoksa gerçekten Reis’e büyük zarar verdiğinizi ve siz oradasınız diye, Reis’e hürmeten söz söyleyemeyenler olduğunu biliniz. Sizi öne koyarak birilerinin rahatça AK Parti trollüğü yapmakta olduğunu lütfen artık görünüz.” diye konuştu.

“Sizin göreviniz, boşanacak kadına yasal haklarını hatırlatmak mıdır?”

Uzmanlık alanı olmayanların konuşmaması yönünde eleştiri üretenlere de değinen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Herkes sussun, sadece diş hekimi sosyolog hanım konuşsun öyle mi?” sözleriyle tepki gösterdi. Şimşirgil, “Evli barklı hanımları toplayıp boşandıktan sonraki yasal haklarını hatırlatmak mıdır sizin göreviniz? Merak etmeyin boşanacak kadına, avukatları bunları fazlasıyla yerine getiriyorlar! Siz aileyi güçlü kılmaya bakın. O toplantılarda dinimize göre erkeklerin kadınlar üzerindeki haklarından da bahsedebiliyor musunuz? Ancak İstanbul Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projeleri onlara fırsat vermiyor değil mi?” ifadeleriyle, İstanbul Sözleşmesi’nin dinimize aykırı noktaları olduğunu itiraf eden KADEM’in faaliyetlerini eleştirdi.