İktidara gelirlerse ülkeyi terk ederim

Almanya'da son kamuoyu yoklamaları, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), yüzde 20 oy oranı ile ülkede ikinci parti konumuna geldiğini gösterdi. AfD'nin hızlı yükselişi kamuoyunda, siyasiler arasında büyük rahatsızlığa sebep olurken Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer'den partiye sert çıkış geldi.

DEMOKRASİ DÜŞMANLARI

Kramer, İsrail'de yayın yapan Kan adlı televizyon kanalına verdiği röportajda, AfD'nin hükümete katılması halinde aynı gün ailesiyle birlikte Almanya'yı terk edeceğini söyledi. 15 yıl Yahudiler Merkez Konseyi Genel Sekreterliği görevini de yürüten Kramer, AfD'yi demokrasi düşmanı olarak tanımladı ve "Bir demokrasi, demokrasi düşmanlarına tahammül edemez" dedi. FRANKFURT

KIRMIZI ÇİZGİYLE OYNUYORLAR

AFD'nin kırmızı çizgiyle oynayıp oynamadığı sorulduğunda 'Evet oynuyor' cevabını veren Kramer, AfD'nin çok daha büyük ve radikal bir planın parlamentodaki ayağı olduğunu ifade etti. İstihbarat başkanı, AfD'nin Thüringen Eyalet Parlamentosu grubu başkanı Björn Höcke'nin 'Takım elbiseli bir Nazi olup olmadığına' ilişkin soruya ise, "O aşırı sağcı. Bu da aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Biraz daha kibar ifade edilişi" şeklinde yanıt verdi.

Irkçı parti AfD, geçtiğimiz günlerde Thüringen Eyaleti'ne bağlı Sonneberg'de ilk kez bir kaymakamlık seçimini kazanmıştı. AfD'li Robert Sesselmann, yüzde 52.8 oy oranıyla kaymakam olunca, partinin ileride eyalet ve federal hükümette de yer alabileceği gündeme gelmişti.