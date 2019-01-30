İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, AA'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin kültür sanat hayatındaki gelişmelerin ele alındığı ziyarette konuşan Taner, seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, "Bu dönem, özellikle kültür ve sanat dünyasının beklentileri de artıyor. Her seçimde, yerel yönetimlere aday kişilerle partilerin kültür ve sanat alanında neler yapacaklarını açıklamalarını, biz seçmenlere çeşitli sözler vermelerini ve sonra da bu sözleri tutmalarını bekliyoruz. Şimdiye kadarki tecrübelerimiz, maalesef bu alanın, listenin en sonunda yer alması şeklinde gerçekleşti. Bizler için bu üzücüydü ama inanıyoruz ki bundan sonra kültür ve sanat faaliyetlerine açılan alan, ayrılan kaynak ve buna verilen değer de daha fazla olacaktır. Özellikle altyapı faaliyetlerinin geçtiğimiz dönemde, Türkiye'deki birçok kent için belirli bir noktaya eriştiğini ve bundan sonra özellikle kültür hayatına ve sanat dünyasına daha fazla önem ve değer atfedileceğini, kaynak ayrılacağını düşünmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Görgün Taner, kültür sanat hayatının uzun soluklu olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Kültür sanattan elde edilen kazanımlar, siyasetçilerin beklentisi kadar kısa dönemde gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle de sabır ve dirayet gerektirir. Ayrıca söz verilen kaynakların ayrılması ve bunların doğru ve şeffaf bir biçimde kullanılmasını beraberinde getirir. Bu konuda tabii insan kaynakları da öne çıkıyor. Kent yönetimine aday olanlar bazı sözler verecek ve bir planlama yapacak. Bu planlamayı yaparken benim önerim, muhakkak kültür sanat dünyasından bir insan masada olsun, işlere karışsın ve onun da sözünü biraz dinlesinler. Ancak böyle bir planlama anlayışıyla kültür sanat dünyası söz sahibi olabilir bundan sonraki yerel yönetimlerde."

En önemli görevin kültür sanat alanında muhabirlik yapanlarla, bu alanda çalışan kişi ve kurumlara düştüğünün vurgulayarak, "Çünkü onlar oy verenlerle politikacılar arasındaki iletişimi, bağı da sağlıyor. Nelerin yapıldığının ve kültür sanat alanında atılan adımların en büyük takipçisinin onlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmaları için de şimdiden teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Türkiye, yeni dönemde kültür sanat alanındaki marka değerini yükseltebilir"

AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz da Türkiye'de kültür sanat faaliyetlerinin her zaman yüksek öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, özellikle de İstanbul'un bu bağlamda barındırdığı kültürel değerlere vurgu yaptı.

İstanbul'da ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklerle beraber kültür sanat faaliyetlerindeki hareketlilikten söz eden Yılmaz, AA Kültür Sanat Haberleri ekibinin başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünyadaki önemli kültür sanat etkinliklerini takip ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, İstanbul'un kültür sanat alanında yeni dönemde daha çok ön planda olacağını belirterek, "İstanbul'un köklü tarihi öne çıkarken Türkiye de sahip olduğu tüm özelliklerle kültür sanat alanındaki marka değerini yükseltebilir. Yerel yönetimlerin de bu yeni dönemde özellikle kültür ve sanatta bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İKSV'nin yaptığı faaliyetleri ilgiyle takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Özellikle de İKSV tarafından hazırlanan 'Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama' raporu, Türkiye'de yerel yönetimlerin kültür sanata ilişkin çalışmalarını değerlendiren önemli bir rapor. Yerel yöneticilerin önümüzdeki dönemlerde bu raporu ve bu tarz çalışmaları daha fazla dikkate alacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Bünyamin Yılmaz, Taner'e "AA Yıllık 2018"i, Görgün Taner de Yılmaz'a "Ozan Sağdıç'ın Fotoğraflarıyla 1. İstanbul Festivali-Birinci Festival" kitabını armağan etti.

Ziyarette, İKSV İletişim Grup Direktörü Ayşe Bulutgil ile Medya İlişkileri Direktör Yardımcısı Ayşen Ergene ve Medya İlişkileri Koordinatörü Ayşen Gürkan da hazır bulundu.