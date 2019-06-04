0553 313 94 23

"İkramlar tüketilirken aşırıya kaçılmamalı"

Sağlık Bakanlığı:- "Bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlar tüketilirken dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır"

04 Haziran 2019 Salı 12:01
"İkramlar tüketilirken aşırıya kaçılmamalı"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, bayram ziyaretlerinde ikramlar tüketilirken dikkat edilmesi, aşırıya kaçılmaması, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin unutulmaması uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bayramlaşmalarda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri gibi gıdaların enerji içeriğinin yüksek olduğu ve kan şekerini hızla yükselttiği ifade edildi.

Ramazanda gün içinde besin tüketmemeye alışıldığı, birdenbire bu gıdaların sık ve çok miktarda tüketilmesinin sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerine bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlar tüketilirken dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır. Aynı gün içinde birden çok ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak ikramlarda porsiyonlar küçük, çeşitler mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Gün içinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, reçel gibi tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır.

Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze meyveler şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf, az şekerli limonata gibi içecekler tercih edilebilir."

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce, gıdaların doğal yapısında bulunan şeker dışında, gıdaya üretim aşamasında eklenen şekerlerin ve çay şekerinden alınan enerjinin sağlıklı bireylerde günlük enerji miktarının yüzde 10'unu geçmemesinin tavsiye edildiği belirtildi.

Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermesi gerektiği aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:01
  1. bayram
  2. İkram
  3. Sağlık Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars Valiliği’nde bayramlaşma
    1. Kars Valiliği’nde bayramlaşma
    2. Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği
    3. Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan..
    4. AK Parti Mezitli Teşkilatı son iftarda..
    5. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları..
    6. Narkotimlerden bayramda uyuşturucu..
    7. Bakan Çavuşoğlu Alanya’da ailesiyle..
    8. Başkan Büyükkılıç: "Büyükşehir..
    9. Kars’ta camiye yıldırım düştü, minare..
    10. ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık..
    11. Nevşehir protokolü bayramlaştı
    12. Vali Su, kamu görevlileri ve..
    13. Mesleki eğitime yeni soluk
    14. "Namazını kıl kardeşim"
    15. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    16. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    17. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    18. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    19. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    20. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    21. Gaziantep'te cinayet
    22. PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım..
    23. AK Partili Kırkpınar’dan partililere..
    24. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    25. Başkent Üniversitesinden "tıp eğitimi"..
    26. Uluslararası Medikal İnovasyon ve..
    27. "Türklerle şaka olmaz"
    28. ‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki..
    29. A Milli Futbol Takımı bayramlaştı
    30. MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."