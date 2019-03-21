0553 313 94 23

İklimsa, 450 yetkili satıcı ve servisi ile bölge toplantıları gerçekleştirdi

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, Şubat ayı itibari ile bölgesel toplantılar düzenleyerek 5 farklı ilde Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servisleri ile buluştu.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
İklimsa, 450 yetkili satıcı ve servisi ile bölge toplantıları gerçekleştirdi

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, Şubat ayı itibari ile bölgesel toplantılar düzenleyerek 5 farklı ilde Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servisleri ile buluştu. Gerçekleşen toplantılarda 2018 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2019 yılı projelerinden de bahsedildi.


Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, Türkiye genelinde 450’den fazla yetkili satıcı ve servisi ile Adana, Ankara, İzmir, Antalya, İzmir ve İstanbul’da bir araya geldi. Şubat ayından itibaren arka arkaya gerçekleşen yıl değerlendirme toplantılarında, 2018 yılının kazanımlarının yanı sıra gelecek dönemin hedefleri paylaşıldı.


Toplantılarda konuşma yapan Teknosa Perakende ve Bayii - Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Öztorun, “Bugün, farklı ihtiyaçlara göre farklı segmentlerde ürün gruplarımızla çok geniş bir kitleye iklimlendirme çözümleri sunuyoruz. Hem kurumsal hem de perakende ürün ve hizmet kalitemizle verimli bir yılı geride bırakırken, duvar tipi klimalarda konumumuzu sağlamlaştırdık. Profesyonel tip klimalarda ise son 4 yılda pazar payımızı yüzde 173 artırdık. 2018’de daralan VRF pazarında yüzde yüz büyüme başarısı gösterdik. Bu yıl kendi private label markamız Sigma VRF ile pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. 2019, projelerde anahtar çözümlere odaklanacağımız bir yıl olacak” dedi.


Ödül töreni düzenlendi


Türkiye genelindeki tüm İklimsa yetkili satıcı ve servislerinin bir araya geldiği toplantılarda farklı kategorilerde başarı elde eden bayiler ve servisler ödüllendirildi. Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Atlı Köşk’te düzenlenen İstanbul bölge toplantısında Türkiye ciro birinciliğine Yıldırım Soğutma hak kazanırken, düzenlenen törenlerde ‘Bölgesel Ciro’, ‘En Yüksek Malzeme Ciro’, ‘En Yüksek Montaj Adedi’ ve “10., 20. ve 30. yıl kıdem” ödülleri de sahiplerini buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD Afrin'e gıda desteğini sürdürüyor
    1. AFAD Afrin'e gıda desteğini sürdürüyor
    2. Sinop’ta Orman Haftası
    3. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    4. ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor
    5. Anadolu Müslüman Türk yurdudur
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    7. GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı
    8. Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu..
    9. KYK’lı gençler kortlarla buluşuyor
    10. Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndan..
    11. Mezitli Belediyesi çalışanlarından kök..
    12. TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek
    13. Down sendromlu çocuklar doyasıya..
    14. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    15. Niksar’da yaşlılar unutulmadı
    16. Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti
    17. Burhaniye’de Melih Pabuççuoğlu Bulvarı..
    18. Adalet Ormanı’nda meyve fidanları..
    19. Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    20. Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi..
    21. Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü..
    22. Down sendromlu çocuklar unutulmadı
    23. Türk çorapçısının yeni hedefi ABD,..
    24. Usta reklamcılar Egeli iletişimciler..
    25. İstihdam seferberliği İznik’te..
    26. Bakan Soylu’dan depremzedelere müjde
    27. Down sendromlu sporcu madalyaya doymuyor
    28. Down sendromlu çocuklardan deprem..
    29. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    30. Down Sendromu Farkındalık yürüyüşü..
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!