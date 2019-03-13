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’İklimi değil, kendini değiştir’ projesi sona erdi

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘İklimi değil, kendini değiştir’ projesi kapanış etkinlikleri düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:08
’İklimi değil, kendini değiştir’ projesi sona erdi

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘İklimi değil, kendini değiştir’ projesi kapanış etkinlikleri düzenlendi.


Yunusemre ilçesi Tevfik Lav tesislerinde düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kovancılar, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Toplantıda ’İklimi değil, kendini değiştir’ projesinin önemine değinen Vali Ahmet Deniz, son yüzyılda dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek, sanayileşme ve kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde yapılması, mutlaka doğaya ve çevreye karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Vali Deniz, doğada insanların rahatladıklarını belirterek bu nedenle birçok belediyenin şehre yakın mesafelerde hobi bahçeleri yaptıklarını ve vatandaşların kullanımına sunduklarını belirtti.


Daha sonra Mustafa Pala moderatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdür V. Metin Öztürk, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Sami Akça’nın katılımıyla ‘Kamu Alanında İklim Değişikliği’ konulu panel düzenledi.


Vali Ahmet Deniz, programa katılan ve destek veren kamu kurum ve kuruluş yetkililerine sertifikalarını verdi.


İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü fotoğraf sergisi ile öğrencilerin eserlerinden oluşan resim sergisi gezildi, fidan dağıtımı yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:08
  1. doğa
  2. sergi
  3. fotoğraf

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