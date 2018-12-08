İklim Değişikliğiyle Mücadele Sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi ve Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle düzenlenen "Karbondioksit Yakalama ve Dönüştürme Teknolojileri ile İklim Değişikliğiyle Mücadele" başlıklı sempozyum, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü, "Karbondioksit Yakalama ve Dönüştürme Teknolojileri ile İklim Değişikliğiyle Mücadele" başlıklı sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteği, Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM) ve Koç Üniversitesi Asya Araştırmaları Merkezi’nin (KUASIA) iş birliğiyle gerçekleştirilen ortak araştırma sempozyumu, Türk ve Koreli bilim insanlarıyla şirket temsilcileri ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirdi.

Türkiye’de özel sektör desteğiyle kurulan ilk enerji araştırma merkezi KUTEM Direktörü Prof. Dr. Can Erkey ile Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong’un konuşma yaptığı sempozyumda, karbondioksit yakalama ve dönüştürme teknolojileriyle ilgili son gelişme ve araştırmalar ele alındı. İki gün süren etkinlikte, Koç Üniversitesi ile Kore’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden öğretim üyeleri ve endüstrinin Ar-Ge temsilcileri bir araya gelerek, halen enerji alanında yürütmekte oldukları çalışmaları paylaştı. Katılımcılar, Türkiye ve Kore arasında olası ortak araştırma alanlarını tanımlamak üzere görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUTEM Direktörü Prof. Dr. Can Erkey, “Küresel ısınma ve bunun getirdiği iklim değişikliği gelecek nesillerin varlığını tehdit etmektedir. Bunun için karbondioksitin atmosfere salınmasını engelleyecek ve karbondioksiti yakıta çevirecek uygun maliyetli teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bitkilerin yaptığı fotosenteze benzer ama çok daha hızlı bir teknoloji bir gün bu ihtiyacı karşılayabilir.” ifadelerini kullandı.