"İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede finansa erişim talebimiz var"

KATOVİÇE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'nda (COP24), "İklim değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında finansa erişim talebimiz var. Bu finansla birlikte ülkemizde iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede projeler gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen organizasyonda, bugün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdiği COP24 Başkanı ve Polonya Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka ile ikinci kez bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kurum, Konferans kapsamında Estonya, Fransa, Ukrayna'nın Çevre Bakanlarının yanı sıra BM İklim Sözleşmesi Sekreteryası İcra Direktörü Patricia Espinosa ve COP24 Başkanı Kurtyka ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'nin, gelişmiş ülkelerin yer aldığı Ek-1 listesinden çıkmak istediğini hatırlatarak, "İklim değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında finansa erişim talebimiz var. Bu finansla birlikte ülkemizde iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede projeler gerçekleştireceğiz." dedi.

Finansal erişime ilişkin görüşme ve talepleri, ilgili Bakanlıklar, İcra Direktörlüğü ve COP24 Başkanlığına ilettiklerini aktaran Kurum, G20 toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de bu talebi ilettiğini ve onların da finans desteğine erişim noktasında taahhütleri olduğunu hatırlattı.

Buna ilişkin bir mutabakat metni imzalandığını anımsatan Kurum, "Bu mutabakatta aslında Türkiye'nin finansa erişimi noktasında Dünya Bankası'nın da vericeği destekle Yeşil İklim Fonu'ndan faydalanacağımızı ifade ettiler. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Müzakere sürecini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğünün altını çizen Kurum, "COP 24 Başkanımızla ikinci görüşmede Sayın BM Genel Sekreterinin bu durumu, Sayın Cumhurbaşkanımızla tekrar konuşacağını ve buna ilişkin bu süreçte bir karar alacaklarını ifade ettiler, biz de bu kararın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye'nin müttefik ülkelerinden olan Polonya'nın bu konuyla yakından ilgilendiğini, Türkiye'nin de konferans sürecini olumsuz etkileyecek herhangi bir girişimde bulunmadığını kaydetti.

Sürece olumlu şekilde katkı sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Kurum, "Finansa erişim ve Ek-1 listesinden çıkma talebimizi de bir haklı talep olarak görmelerini ve bu sorunu da çözmelerini istiyoruz. Bizim haklı olduğumuzu ve bu sürecin bir şekilde çözüleceğini ifade ediyorlar. 195 ülke var, tüm ülkelerin karar alması gerekiyor. Bu mücadele inşallah ülkemiz lehine sonuçlanır." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, görüşmede 2020'de 26. Taraflar Konferansı'nın Türkiye'de yapılmasına ilişkin taleplerini de dönem başkanlığına ve ilgili ülkelere iletip, destek istediklerini dile getirdi.