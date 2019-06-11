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“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degˆis¸ikligˆine Adaptasyonu” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” düzenliyor.

11 Haziran 2019 Salı 11:42
“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degˆis¸ikligˆine Adaptasyonu” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” düzenliyor. 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında konferansların yanı sıra, belgesel gösterimleri ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları da olacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’nın proje yürütücüsü, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) proje ortağı olduğu “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” projesi kapsamında 13¬-14 Haziran 2019 tarihleri arasında “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” düzenlenecek. Festival ile iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalığın arttırılması, deniz kültürünün benimsenmesi ve doğal mirasa sahip çıkılması amaçlanıyor.



Hedef kitle çocuklar


Hedef kitlesi öncelikle çocuklar ve öğrenciler olan festivalin şenlik havasında geçmesi planlanıyor. 13 Haziran’da Antalya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festival saat 10.00’da düzenlenecek açılış töreninin ardından “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” konulu resim, şiir ve kompozisyon ve fotoğraf yarışması ödül töreni ile devam edecek. Festival kapsamında 13 Haziran’da Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) 13.30-16.45 saatleri arasında düzenlenecek panelde İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu “Küresel İklim Değişikliği ve Balıkçılık”, CNN Türk Meteorolojisti Bünyamin Sürmeli “İklim Değişikliğinin Etik ve Ahlaki Boyutu ile İklim ve İklim Dışı Etkilerin Denizlere Etkisi, Gazeteci, Yazar ve Denizci Turgay Noyan “Amatör Denizcilik”, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topaloğlu “İklim Değişikliğinin Denizlere ve Biyoçeşitliliğe Etkisi” konulu konuşmalarıyla yer alacak.



Belgesel gösterimleri ve atölye çalışmaları


13 Haziran Perşembe günü Antalya Kültür Merkezi’nde 17.00-20.30 saatleri arasında deniz yaşamını anlatan belgesel gösterimleri olacak. Kültür Parkı içerisindeki Kral Yolu’nda ise 14.00-20.00 saatleri arasında çocuklara yönelik deniz ve deniz canlıları konulu atölye ve eğitim çalışmaları yapılacak. Festivalin ikinci günü olan 14 Haziran Cuma günü ise Kültür Parkı içi Kral Yolu’nda 14:00-20:00 saatleri arasında deniz ve deniz canlıları konulu atölye çalışmaları olacak. 18.30’da ise çocuk şarkıları orkestrası ŞUBADAP konser verecek.



Deniz müzesi ücretsiz olacak


Festival boyunca Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi ücretsiz gezilebilecek, müzededrama etkinlikleri düzenlenecek. Gerçekleştirilecek etkinliklerle her yaştan insana denizleri ve deniz yaşamını korumak amacıyla deniz kültürü ve sevgisinin kazandırılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:42
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