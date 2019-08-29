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İklim aktivisti Greta Thunberg'ten Trump'a "bilime kulak ver" çağrısı

İklim aktivisti Greta Thunberg:- "Herkes bana Donald Trump'ı soruyor. Ona mesajım bilime kulak vermesi ama belli ki bunu yapmıyor. Kimse iklim krizi konusunda onu ikna edemediyse neden benim yapabileceğimi düşünüyorsunuz? Ben özel biri değilim, herkesi ikna edemem ama bildiğimi yapmaya devam edeceğim"

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:42
İklim aktivisti Greta Thunberg'ten Trump'a "bilime kulak ver" çağrısı

NEW YORK (AA) - İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump'a iklim değişikliği konusunda bilime kulak vermesi çağrısında bulundu.

Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'dan 15 gün önce açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaştı.

BM İklim Zirvesi'ne davet edilen ve uçakla gitmeyi reddederek sıfır karbondioksit salınımlı, güneş panelleriyle elektrik üreten bir yelkenliyle 14 Ağustos'ta İngiltere'nin güneyindeki Plymouth kentinden yola çıkan ve hava koşulları nedeniyle bir gün gecikmeli olarak New York'a ayak basan Thunberg, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yolculuğun zorlu olmasına rağmen iyi geçtiğini ve bir fark yaratmak istediğini belirten Thunberg, "İklim değişikliğine neden olan bizden önceki nesiller, bize normal çocuklar gibi olmamızı söylemesin çünkü bu krizi onlar yarattı, bizler de onların arkasını temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Thunberg, "Herkes bana Donald Trump'ı soruyor. Ona mesajım bilime kulak vermesi ama belli ki bunu yapmıyor. Kimse iklim krizi konusunda onu ikna edemediyse neden benim yapabileceğimi düşünüyorsunuz? Ben özel biri değilim, herkesi ikna edemem ama bildiğimi yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Yolcuğu sırasında Amazon Ormanlarının yandığını da öğrenen Thunberg, doğaya karşı savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.

Thunberg, iklim değişikliğiyle mücadelede birlikte harekete geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde çok geç olabileceği uyarısında bulundu.

Greta Thunberg, New York'ta 23 Eylül'de başlayacak BM İklim Zirvesi'ne katılacak.

Thunberg, Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmış, aktivist "Fridays For Future" eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 00:42
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  3. New York

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