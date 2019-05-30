İkizler 10 yıl sonra valiye böyle teşekkür etti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 10 yıl önce dünyaya gelen ikizler,babalarını ikna ederek isimlerini kendisi veren Sivas Valisi Salih Ayhan’a 10 yıl sonra böyle teşekkür etti.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Elif ve Emine isimli 10 yaşındaki ikizler, 10 yıl önce ilçelerinde kaymakamlık yaparken isimleri veren şuan ki Sivas Valisi Salih Ayhan’a 10 yıl sonra hazırladıkları klip ile teşekkür ettiler.

Babalarının izlediği dizi filminden etkilenerek kendilerine Asi ve Yesta isimlerini vermek istediğini belirten ikizler, nüfus müdürlüğünde babalarına denk gelen dönemin Altınyayla Kaymakamı Salih Ayhan’ın babalarına mani olup, isimlerini kendisi verme konusunda babalarını ikna ettiğini belirttiler. İkizler Ayhan’ın kendilerine Elif ve Emine isimlerini verdiğini hatırlatarak Ayhan’a teşekkür etti.