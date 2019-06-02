ikizdere yaylalarınaelektrik verilmeye başlandı

Rize’nin İkizdere ilçesi yaylalarına,kar ve fırtına nedeniylehasar gören enerji nakil hatları onarılarakelektrik verilmeye başlandı.

İlçede yaklaşık 70 yayla bulunurken yetkililer kar ve fırtınadan dolayı hasar gören hatları tamir etmeye çalıştıklarını belirterek “ imkânlar ölçüsünde arızaları gidermeye çalışıyoruz. Ramazan dolayısıyla yaylalarımızahenüz pek çıkan olmadı. Bazı yaylalarda halen kar var. Yolu açık ve insanların girmeye başladığı yaylaların hatlarını kontrol ederek varsa arızalarını gideriyoruz. Genellikle nakil hatlarında kesilmeler kopmalar oluyor. Arızayı onararak vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz.Son olarak Demirkapı Köyümüzün yaylasında orta gerilim arızaları giderildi veyaylaya enerji verildi. Çalışmalarımızı yakından takip ederek destek veren köylülere ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz’ dediler.