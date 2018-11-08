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İkiz yapan aileye ne kadar doğum parası verilecek? İkiz çoçuk yardım parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her ortamda en az üç çocuk yapın çağrısı ülke nüfusu açısından önemli bir çağrı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiz doğum yapan ailelere çocuk başına aylık 150 TL verileceğinin müjdesini verdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:59
İkiz yapan aileye ne kadar doğum parası verilecek? İkiz çoçuk yardım parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her ortamda en az üç çocuk yapın çağrısı ülke nüfusu açısından önemli bir çağrı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiz doğum yapan ailelere çocuk başına aylık 150 TL verileceğinin müjdesini verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, burada yaptığı konuşmada, çokcu çocuk doğumlarında 2 yıl boyunca destek vereceklerini açıkladı. Selçuk "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" ifadesini kullandı.

İkiz çocuk parası başvurularından kimler faydalanır?

Doğum yardımına Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi olan herkes başvurabiliyor. Yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar önceden SMS yoluyla bilgilendiriliyor. Yardımlardan annelerin yanı sıra babalar da faydalanabiliyor. 

İkiz çocuk parası almak için nereye başvurulur?

İkiz çocuklara çoğum yardımı almak için başvuru yapacak olan ailelerin nüfus cüzdanları (kimlik kartları) ve doğum belgesiyle birlikte bulunduğu İl’deki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvurunun kurum tarafından sağlanacak dilekçe formunun doldurulmasıyla yapılmasından sonra paranın kişinin adına anlaşmalı bankalara veya PTT şubelerine yatırılmasından sonra ilgili şubeden kimlik kartı (nüfus cüzdanı) ile ödemelerini alınabiliyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:59
  1. ikiz çocuk parası ne kadar
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. Zehra Zümrüt Selçuk

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