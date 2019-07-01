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İkiz Sprinterler 1 haftada 2 kez şampiyon oldu

Erzurum’da tek yumurta ikizi kardeşler katıldıkları Atletizm Türkiye Şampiyonasında Sprint’te bir haftada iki kez şampiyon oldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
İkiz Sprinterler 1 haftada 2 kez şampiyon oldu

Erzurum’da tek yumurta ikizi kardeşler katıldıkları Atletizm Türkiye Şampiyonasında Sprint’te bir haftada iki kez şampiyon oldu.


Kış sporlarıyla ünlü olan Erzurum spor camiasına ikiz sprinter kazandırdı. Doğu Anadolu’nun ilk sprint yarışçıları 17 yaşlarında ki Aytuğ ve Göktuğ Kabul kardeşler bir haftada iki şampiyonadan birincilikle dönerek yapılması zor olan bir başarıya imza attılar.


Türkiye Şampiyonası için çok sayıda sporcu yetiştiren Erzurum, Atletizm branşı ile ön plana çıkmaya başladı. Doğu Anadolu’da ilk sprint yarışçısı çıkaran ve yapılan vücut denemeleriyle daha ilk antrenmanlarda saniye rekoru kıran ikiz kardeşler, gönderildikleri Türkiye Şampiyonalarındanbir hafta içerisinde iki defa birincilik elde ederek Erzurum’a döndüler.


Ankara’da 12-13 Haziran’da oynanan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 4100 bayrak yarışında Türkiye Şampiyonu olan ve bir hafta sonra22 Haziran’da Bursa’da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında aynı başarıyı tekrarlayan genç sporcular, Batı kulüplerinin gözdesi haline geldi. Aldıkları derece itibariyle gelecek vadeden ve atletizme olan ilgileriyle, takımların ilgi odağı haline gelen Aytuğ ve Göktuğ kardeşler, “Aynı evde olmamızın, ikiz olmamızın birbirimizi motivasyon açısından çok büyük bir önemi var. İkizler aynı şeye ilgi duyar biz de atletizmi seçtik, her zaman birbirimize güç ve moral olduk” dediler.


Türkiye şampiyonalarından dereceyle dönmelerinin sebebini,daha önce tekvando sporuyla uğraşmalarına rağmen, atletizme olan yoğun merak ve ilgilerinden olduğunu kaydeden kardeşler “Daha önce başka bir ilde yaşıyorduk. Ailemiz bizim daha iyi bir spor serüvenimiz olsun diye tayin istediler. Dolayısıyla Erzurum’a geldik. Spora olan ilgimizi hocalarımıza anlattığımızda bizi deneyerek en uygun sporun bu olduğuna karar verip sprinte yönlendirdiler. Kısa zamanda büyük bir özveriyle çalıştık, 5 aylık bir spor geçmişimiz olmasına rağmen dereceye girmek nasip oldu. İlk 1 ay antrenman yaptıktan sonra Türkiye Şampiyonasına gittik ve dereceye girdik, çok heyecanlıydık bu kadar kısa sürede derece yapabileceğimizi düşünmüyorduk. Daha sonra tekrar şampiyonalara gittiğimizde hep dereceyle döndük ve hala çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandılar.


Erzurum’da, bu yıl ilk defa sprint branşında Türkiye şampiyonu takımı çıkarmalarının Atletizm camiasını şaşkına uğratan bir durum olduğunu ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Yavuz Bayram, “Hiç beklemiyorlardı.İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi iller mesafede ön planda olan bizlerin sprintte böylesine bir takım çıkarabileceğini düşünmüyorlardı, üstelik çok çalışmalarına rağmen biz 2 ay gibi kısa bir sürede Türkiye şampiyonu olduk. Yetenekli çocuklarımız var. Hepsi Erzurum ‘un çocuğu, 12-13 Haziran’da Ankara’da oynanan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 4100 bayrak yarışında Türkiye Şampiyonu olduk, bir hafta sonra ise 22 Haziran’da Bursa’da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında aynı başarıyı tekrarladılar. Batı kulüplerinin gözleri sporcularımızın üzerlerine çevrildi. Sporcularımız dereceleri itibariyle gelecek vadeden çok değerli çocuklar. Çalışmalarımızı bu yönde sıklaştırarak sprint alanında daha da ilerlemek istiyoruz” dedi.


Sprint takımını oluşturan çocukların her birinin spor geçmişinin daha çok yeni olduğunu vurgulayan Bayram, “En uzun spor geçmişi olan çocuklarımız takımımda olan ikiz kardeşler Aytuğ ve Göktuğ, onlarında 6 aylık bir spor geçmişleri var. Bu kısa süreye rağmen çok büyük bir gelişme gösterdiler. Elbette ikiz olmalarının da katkısı vardır, çünkü aynı yerdeler ve birbirlerini yönlendiriliyorlar. İkiz kardeşlerin ardından takımımıza iki sporcumuzun daha katılmasıyla müthiş bir tevafuk oluştu ve bu güzel takım bir araya geldi. Federasyon Başkanı Fatih Çıntımar, Türkiye Şampiyonası ardından bizimle iletişime geçerek büyük bir ihtimalle çocuklarımızı, ülkemizi temsil etmeleri için Balkan Şampiyonalarına götürebileceğini söyledi. Bu da çocukların daha ilk yarışlarından itibaren milli takıma girebileceği anlamına geliyor. Bu gerçekten de büyük bir başarı, Balkan Şampiyonasında derece alıp bu sefer ülkemizi madalyaya götürmelerini umut ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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