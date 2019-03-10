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İkiz kuzulara "bebek gibi" bakıyor

Ankara'da bir esnaf, 20 günlük ikiz kuzuları, "Ercan" ve "Gülcan"a evinde adeta bebek gibi bakıyor, beslenmeden temizliğe her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor- Esnaf Sedat Güngör'ün peşinden ayrılmayan kuzular, mahallenin de maskotu haline geldi - Sedat Güngör:- "Torunlarım gibi besliyorum, bazen torunlardan daha kıymetli oluyorlar. Hastalandıkları zaman üzülüyorum. Veteriner bile şaşırıyor, çünkü seviyorum, içimden geliyor"

10 Mart 2019 Pazar 11:15
İkiz kuzulara "bebek gibi" bakıyor

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir esnaf, evinde beslediği, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği 20 günlük ikiz kuzuları "Ercan" ve "Gülcan" ile adeta bebek gibi ilgileniyor.

Polatlı'da kahvehane işleten Sedat Güngör'ün hayvan sevgisi, çocukluk yıllarında başladı.

Üç yıl önce akrabasından aldığı kuzulara ücretsiz bakmaya başlayan Güngör, bu süre içerisinde 20 kuzuya daha birkaç ay baktıktan sonra sahiplerine teslim etti.

Yaklaşık 20 gün önce akrabasının köyünde doğan ikiz kuzuları Polatlı'daki evine getiren ve bakımlarını üstlenen Güngör, ikizlere "Ercan ve Gülcan" ismini verdi.

Güngör'ün, süslediği, günün büyük bölümünü birlikte geçirdiği, dışarıda gezdirdiği ve iş yerine götürdüğü kuzular, mahallelinin de maskotu haline geldi.

- "Yolun karşısına geçerken bile beni bekliyorlar"

Sedat Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Bu özelliğini bilen köydeki akrabalarının genellikle anneleri ölen ikiz, üçüz kuzular için kendisine, "Sedat sana kuzu gönderiyoruz bakar mısın?" dediğini aktaran Güngör, bu teklifi her seferinde seve seve kabul ettiğini anlattı.

Yakın zamanda ikiz kuzuları evine getirdiğini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Onlara biberonla süt veriyorum, karınlarını doyuyorum. Haftada bir gün yıkıyorum. Onları sıcak evde büyütüyorum. Bir süre sonra bana alışıyorlar. Sesimi tanıyorlar. Ben nereye gidersem gideyim, peşimden ayrılmıyorlar. Bir kahvehane işletiyorum, oraya geliyorlar. Sobanın yanında onlara bir yer yaptım. Kahvede müşteriler ilgi gösteriyor, seviyor. Uykuları geldiği zaman sobanın başına gidip yatıyorlar. Ayrıca bankaya, bakkala, arkadaşlarımın yanına nereye gidersem gideyim peşimdeler. Sokakta gezerken zor olmuyor. Ben durursam duruyorlar, yürürsem yürüyorlar. Yolun karşısına geçerken bile beni bekliyorlar. Eğer beni kaybedelerse annelerini kaybetmiş gibi bağırıyorlar. Hiç yanımdan ayrılmıyorlar."

- "Gözümde değerleri çok yüksek"

Güngör, daha önce baktığı bazı kuzulara "Ayşe, Fatma, Halime, Rıfkı" isimlerini verdiğini ve 3-4 ay bakıp büyüttükten sonra sahiplerine teslim ettiğini belirtti.

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını ifade eden Güngör, "Çarşıda gezerken kuzuları peşimde görenler çok şaşırıyor. Daha sonra yanıma gelip seviyorlar. Çevremden 'bize de getir biz de bakalım' diyen de var, 'bana kaça satarsın' diyen de. Gözümde değerleri çok yüksek. Bana 5 bin lira verseler de kabul etmem çünkü çocuklarımdan farkı yok." diye konuştu.

Bu yıl 10 kuzuya daha bakmayı düşündüğünü bildiren Güngör, "Bu bende hastalık oldu. Bundan sonra 100 tane de gelse hepsini zevkle büyütürüm. Üç çocuğum ve 2 torunum var. Kuzuları da torunlarım gibi besliyorum, bazen torunlardan daha kıymetli oluyorlar. Hastalandıkları zaman üzülüyorum. Veteriner bile şaşırıyor, çünkü seviyorum, içimden geliyor." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:15
  1. Ankara
  2. Ercan
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  4. ikiz kuzular
  5. Kuzu
  6. Polatlı
  7. Sedat Güngör

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