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"İkiz kardeşler" kurban pazarının gözdesi oldu

- Adıyaman'da Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan "İkiz kardeşler" isimli birer ton ağırlığındaki tosunlar, pazarın en ilgi gören hayvanları oldu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
"İkiz kardeşler" kurban pazarının gözdesi oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hayvan pazarına getirilen her biri 1 ton ağırlığındaki "İkiz kardeşler" adlı tosunlar, 40 bin liradan satışa çıkarıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçük ve büyükbaşlar alıcılarını bekliyor.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıkları inceleyerek, fiyat araştırması yapıyor.

Pazarda en çok ilgiyi ise birer ton ağırlığındaki "İkiz kardeşler" adı verilen tosunlar görüyor.

Besici Yunus Aydınlık, AA muhabirine, yetiştirdiği tosunların pazarın gözdesi olduğunu söyledi.

Tosunları 40 bin liradan satışa çıkardığını dile getiren Aydınlık, "Bu yıl yoğunluk fazla yok. Gelen müşteriler de özellikle 'ikiz kardeşler'e ilgi gösteriyor. Tosunların 2'sini birden satıyorum. 2 ton ağırlığındaki hayvanlardan ortalama 1200-1400 kilogram et çıkar." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
  1. Adıyaman
  2. Hayvan pazarı
  3. ikiz kardeşler
  4. Kurban

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